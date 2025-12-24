794 ребенка остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области, - ОВА

В 11 населенных пунктах Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, еще остаются 794 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила начальник Службы по делам детей Донецкой ОГА Юлия Рыжакова.

Что известно

"На территории Донецкой области, где объявлена обязательная эвакуация детей в принудительном порядке с родителями или лицами, их заменяющими, или другими законными представителями, в 11 населенных пунктах пяти территориальных громад остаются находиться 794 ребенка в 586 семьях", – рассказала она.

К двум общинам – Краматорской громаде (поселок Комышуваха) и Дружковской громаде добавились еще три громады: Святогорская, Андреевская (село Сергиевка) и Николаевская, где недавно объявили об обязательной эвакуации детей в принудительном порядке.

Где детей больше всего?

По словам Рыжаковой, на сегодняшний день больше всего детей остается:

в Николаевской городской территориальной громаде - 396 человек в 262 семьях;

в Дружковской городской территориальной громаде - 306 человек в 259 семьях.

Она добавила, что за последнюю неделю из области принудительно эвакуировано 97 детей из 83 семей, в частности:

из Дружковки эвакуировано 39 детей (34 семьи);

из Николаевской громады - 49 детей (42 семьи).

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Донецкой области вводят обязательную эвакуацию детей вместе с родителями из 19 населенных пунктов.