794 ребенка остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области, - ОВА

Эвакуация детей в Донецкой области

В 11 населенных пунктах Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, еще остаются 794 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила начальник Службы по делам детей Донецкой ОГА Юлия Рыжакова.

Что известно

"На территории Донецкой области, где объявлена обязательная эвакуация детей в принудительном порядке с родителями или лицами, их заменяющими, или другими законными представителями, в 11 населенных пунктах пяти территориальных громад остаются находиться 794 ребенка в 586 семьях", – рассказала она.

К двум общинам – Краматорской громаде (поселок Комышуваха) и Дружковской громаде добавились еще три громады: Святогорская, Андреевская (село Сергиевка) и Николаевская, где недавно объявили об обязательной эвакуации детей в принудительном порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 тысячи человек отказываются от эвакуации из приграничья Сумщины: возможность выезда может осложниться, - ОВА

Где детей больше всего?

По словам Рыжаковой, на сегодняшний день больше всего детей остается:

  • в Николаевской городской территориальной громаде - 396 человек в 262 семьях;
  • в Дружковской городской территориальной громаде - 306 человек в 259 семьях.

Читайте также: С 1 июня из прифронтовых территорий эвакуировано почти 147 тыс. человек, - Минразвития

Она добавила, что за последнюю неделю из области принудительно эвакуировано 97 детей из 83 семей, в частности:

  • из Дружковки эвакуировано 39 детей (34 семьи);
  • из Николаевской громады - 49 детей (42 семьи).

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Донецкой области вводят обязательную эвакуацию детей вместе с родителями из 19 населенных пунктов.

Автор: 

дети (6861) эвакуация (2238) Донецкая область (11712) Краматорский район (941)
та не треба!
чекаємо, коли заїдуть 100 підарів та всіх вивезуть.
і оті наші воїни здадуться, бо "раптово"!

а, потім будемо гасити пройоби найвеличнішого, обговоренням цієї тупої байки!
показать весь комментарий
24.12.2025 20:47 Ответить
Справи Кепських...
показать весь комментарий
24.12.2025 20:54 Ответить
 
 