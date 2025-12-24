В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из 19 населенных пунктов

В Донецкой области вводят обязательную эвакуацию детей вместе с родителями из 19 населенных пунктов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Объявили обязательную эвакуацию детей вместе с родителями из 19 населенных пунктов Донецкой области. Задача всех служб, органов власти сделать процесс эвакуации максимально безопасным, понятным для жителей и с поддержкой на всех этапах", - отметил Кулеба.

По его словам, отдельно приняли решение об эвакуации около 200 маломобильных лиц из интернатных учреждений Запорожской области в Черновицкую область.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 4 тысячи человек отказываются от эвакуации из приграничья Сумщины: возможность выезда может осложниться, - ОВА

Министерство социальной политики, семьи и единства совместно с Министерством финансов прорабатывают вопросы финансирования для обеспечения достойных и безопасных условий пребывания эвакуированных на новом месте.

Всех эвакуированных будут принимать в транзитных центрах, где они смогут получить комплексную помощь, в частности медицинскую, гуманитарную и психологическую поддержку, юридическое и социальное сопровождение, помощь с восстановлением документов, оформлением выплат и поиском дальнейшего места проживания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норвегия оценивает планы эвакуации гражданского населения из-за риска агрессии России, - СМИ