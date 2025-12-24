РУС
Эвакуация из Донетчины
В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из 19 населенных пунктов

В Донецкой области вводят обязательную эвакуацию детей вместе с родителями из 19 населенных пунктов. 

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

"Объявили обязательную эвакуацию детей вместе с родителями из 19 населенных пунктов Донецкой области. Задача всех служб, органов власти сделать процесс эвакуации максимально безопасным, понятным для жителей и с поддержкой на всех этапах", - отметил Кулеба.

По его словам, отдельно приняли решение об эвакуации около 200 маломобильных лиц из интернатных учреждений Запорожской области в Черновицкую область.

Министерство социальной политики, семьи и единства совместно с Министерством финансов прорабатывают вопросы финансирования для обеспечения достойных и безопасных условий пребывания эвакуированных на новом месте.

Всех эвакуированных будут принимать в транзитных центрах, где они смогут получить комплексную помощь, в частности медицинскую, гуманитарную и психологическую поддержку, юридическое и социальное сопровождение, помощь с восстановлением документов, оформлением выплат и поиском дальнейшего места проживания.

эвакуация (2236) Донецкая область (11702)
зеленський 🤡 готується до здачі Донбасу...
24.12.2025 14:24 Ответить
Все уже украдено до нас..
24.12.2025 14:28 Ответить
Каганат готовит сдачу.
24.12.2025 14:33 Ответить
Від «проголосуєм по приколу… хуже не будет, хоть паржом»
до проведення референдуму в Україні щодо територіального питання, зокрема Донецької області
- лише одна галочка в бюлетені.
24.12.2025 14:40 Ответить
 
 