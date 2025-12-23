Норвегия оценивает планы эвакуации гражданского населения из-за риска агрессии России, - СМИ
Директорат по вопросам общественной безопасности и гражданской готовности Норвегии (DSB) приступил к оценке районов страны, которые могут потребовать эвакуации и приема гражданского населения в случае вооруженной агрессии со стороны России.
Об этом сообщает VG со ссылкой на директора DSB Элизабет Аарсетер, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, особое внимание уделяется муниципалитетам Тромсе, Финнмарк и Сер-Варангер, территории которых наиболее уязвимы из-за близости к границе с Россией или наличия законных военных целей. Планы эвакуации разрабатываются в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами и полицией.
DSB учитывает опыт России в Украине, в частности удары по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам, и оценивает риски для норвежских территорий. Также организация изучает, какие регионы могут принимать эвакуированных, учитывая возможности муниципалитетов в сферах здравоохранения, жилья и образования.
Аарсетер отметила, чтообновление и детализация планов эвакуации станет одним из приоритетов работы гражданской защиты Норвегии в 2026 году.
Напомним, 17 декабря в Германии открыли первый совместный центр защиты от беспилотников, объединяющий возможности федеральных и земельных органов власти для противодействия шпионажу и саботажу со стороны РФ.
