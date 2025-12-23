Норвегія оцінює плани евакуації цивільного населення через ризик агресії Росії, - ЗМІ

Директорат з питань суспільної безпеки та цивільної готовності Норвегії (DSB) розпочав оцінку районів країни, які можуть потребувати евакуації та прийому цивільного населення у разі збройної агресії з боку Росії.

Про це повідомляє VG із посиланням на директорку DSB Елізабет Аарсетер, передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, особливу увагу приділяють муніципалітетам Тромсе, Фіннмарк та Сер-Варангер, території яких найбільш вразливі через близькість до кордону з Росією або наявність законних військових цілей. Плани евакуації розробляються у тісній співпраці зі Збройними силами та поліцією.

DSB враховує досвід Росії в Україні, зокрема удари по цивільній інфраструктурі та енергетичним об’єктам, і оцінює ризики для норвезьких територій. Також організація вивчає, які регіони можуть приймати евакуйованих, враховуючи можливості муніципалітетів у сферах охорони здоров’я, житла та освіти.

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Аарсетер зазначила, що оновлення та деталізація планів евакуації стане одним із пріоритетів роботи цивільного захисту Норвегії у 2026 році.

Нагадаємо, 17 грудня у Німеччині відкрили перший спільний центр захисту від безпілотників, що об’єднує можливості федеральних і земельних органів влади для протидії шпигунству та саботажу з боку РФ.

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