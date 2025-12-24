4 тысячи человек отказываются от эвакуации из приграничья Сумщины: возможность выезда может осложниться, - ОВА
На территориях вблизи границы на Сумщине ситуация с безопасностью динамична - возможность безопасного выезда может затрудняться.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Почему медлить с эвакуацией опасно?
По его словам, решение об эвакуации из приграничных районов жизненно важно принимать своевременно.
"Эвакуация из приграничных громад Сумщины продолжается с 2023 года как системная и превентивная мера для сохранения жизни гражданского населения. Из 5-километровой приграничной зоны Сумщины эвакуации подлежало более 16 тысяч жителей. Большинство из них приняли решение уехать. В то же время на этих территориях еще остаются около 4 тысяч человек, отказываясь эвакуироваться", - подчеркнул глава области.
Также отмечается, что наибольшая доля жителей, которые до сих пор не решились на эвакуацию с ближайших к границе территорий, - в громадах Шосткинского района.
"С главами приграничных громад Сумского и Шосткинского районов обсудили порядок действий в громадах, где люди откладывают решение об эвакуации, несмотря на сохраняющиеся угрозы безопасности. Основной акцент - на четких алгоритмах действий и готовности служб работать в условиях изменения ситуации", - говорится в сообщении.
Рекомендации военных для гражданского населения
Григоров подчеркнул, что ситуацию с безопасностью в приграничных громадах оценивают военные. Соответствующие рекомендации по эвакуации через органы местного самоуправления доводятся до жителей. Их важно учитывать при принятии решения о выезде.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек.
- Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
- В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское на Сумщине.
- 22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З такими - за законами військового стану!