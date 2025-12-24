4 тысячи человек отказываются от эвакуации из приграничья Сумщины: возможность выезда может осложниться, - ОВА

На территориях вблизи границы на Сумщине ситуация с безопасностью динамична - возможность безопасного выезда может затрудняться.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Почему медлить с эвакуацией опасно?

По его словам, решение об эвакуации из приграничных районов жизненно важно принимать своевременно.

"Эвакуация из приграничных громад Сумщины продолжается с 2023 года как системная и превентивная мера для сохранения жизни гражданского населения. Из 5-километровой приграничной зоны Сумщины эвакуации подлежало более 16 тысяч жителей. Большинство из них приняли решение уехать. В то же время на этих территориях еще остаются около 4 тысяч человек, отказываясь эвакуироваться", - подчеркнул глава области.

Также отмечается, что наибольшая доля жителей, которые до сих пор не решились на эвакуацию с ближайших к границе территорий, - в громадах Шосткинского района.

"С главами приграничных громад Сумского и Шосткинского районов обсудили порядок действий в громадах, где люди откладывают решение об эвакуации, несмотря на сохраняющиеся угрозы безопасности. Основной акцент - на четких алгоритмах действий и готовности служб работать в условиях изменения ситуации", - говорится в сообщении.

Рекомендации военных для гражданского населения

Григоров подчеркнул, что ситуацию с безопасностью в приграничных громадах оценивают военные. Соответствующие рекомендации по эвакуации через органы местного самоуправления доводятся до жителей. Их важно учитывать при принятии решения о выезде.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек.

Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.

В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское на Сумщине.

22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

