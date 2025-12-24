РУС
Новости Эвакуация из Сумщины
628 16

4 тысячи человек отказываются от эвакуации из приграничья Сумщины: возможность выезда может осложниться, - ОВА

Эвакуация из Сумской области

На территориях вблизи границы на Сумщине ситуация с безопасностью динамична - возможность безопасного выезда может затрудняться.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Почему медлить с эвакуацией опасно?

Почему медлить с эвакуацией опасно?

По его словам, решение об эвакуации из приграничных районов жизненно важно принимать своевременно.

"Эвакуация из приграничных громад Сумщины продолжается с 2023 года как системная и превентивная мера для сохранения жизни гражданского населения. Из 5-километровой приграничной зоны Сумщины эвакуации подлежало более 16 тысяч жителей. Большинство из них приняли решение уехать. В то же время на этих территориях еще остаются около 4 тысяч человек, отказываясь эвакуироваться", - подчеркнул глава области.

Также отмечается, что наибольшая доля жителей, которые до сих пор не решились на эвакуацию с ближайших к границе территорий, - в громадах Шосткинского района.

"С главами приграничных громад Сумского и Шосткинского районов обсудили порядок действий в громадах, где люди откладывают решение об эвакуации, несмотря на сохраняющиеся угрозы безопасности. Основной акцент - на четких алгоритмах действий и готовности служб работать в условиях изменения ситуации", - говорится в сообщении.

Рекомендации военных для гражданского населения

Григоров подчеркнул, что ситуацию с безопасностью в приграничных громадах оценивают военные. Соответствующие рекомендации по эвакуации через органы местного самоуправления доводятся до жителей. Их важно учитывать при принятии решения о выезде.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек.
  • Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
  • В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское на Сумщине.
  • 22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

Автор: 

+4
Не у всіх є можливість поїхати за кордон, як деякі "незламно-потужні" коментатори.
24.12.2025 09:48 Ответить
+3
Пропоную не тупому коментатору покинути власне житло і переїхати на голе місце. Допомогу 2000 на місяць платитиму особисто. + ще пару копійок, щоб не читати тупих коментів.
24.12.2025 10:04 Ответить
+1
чергові ждуни! як правило тупі і навіть 12 років війни їх нічого не навчило!
24.12.2025 10:00 Ответить
Їм маякнули з-за порєбріка: дєржітєсь, скоро дома будєтє, как в Грабовоском.
24.12.2025 09:44 Ответить
Ждуни срані...
24.12.2025 09:46 Ответить
Не у всіх є можливість поїхати за кордон, як деякі "незламно-потужні" коментатори.
24.12.2025 09:48 Ответить
а можливість дочекатись ≪асвабадітєлєй≫ чим привабливіша ?
24.12.2025 10:05 Ответить
Серйозно? Чим привабливіше залишитись в рідній хаті на своїй землі?
24.12.2025 10:09 Ответить
То буде не їх земля, та навряд вони туди повернуться навіть якщо русня їх не вб'є. Якщо вони не ждуни, то дуже тупі
24.12.2025 10:16 Ответить
по перше , не вам питання . По друге . Мати надію що під ворогом буде краще в ≪своїй≫ хаті , ну це якщо він для вас не зовсім ворог . Ні ?
24.12.2025 10:18 Ответить
Не привабливіша, від слова зовсім. Але не пропагандонам судити тих людей, яких покинули напризволяще.
24.12.2025 10:16 Ответить
Їм надали можливість виїхати. Де призволяще?
24.12.2025 10:18 Ответить
на призволяще ? адреса є у цього призволяще ? це чисто кацапський наратив ваше твердження .
24.12.2025 10:22 Ответить
А не надо никого спрашивать. Хотят не хотят.
24.12.2025 09:53 Ответить
чергові ждуни! як правило тупі і навіть 12 років війни їх нічого не навчило!
24.12.2025 10:00 Ответить
Пропоную не тупому коментатору покинути власне житло і переїхати на голе місце. Допомогу 2000 на місяць платитиму особисто. + ще пару копійок, щоб не читати тупих коментів.
24.12.2025 10:04 Ответить
Моя прабабка під час війни поїхала з трьома доньками та жила у землянці. Пропоную включити мізки якщо вони є.
24.12.2025 10:19 Ответить
В ніхто не думає, що прийдуть кацапи і вивезуть тебе в сибір. Вже таке було.
24.12.2025 10:18 Ответить
Ждуни руського міра проявили себе у поному сенсі!
З такими - за законами військового стану!
24.12.2025 10:26 Ответить
 
 