4 тисячі людей відмовляються від евакуації з прикордоння Сумщини: можливість виїзду може ускладнитися, - ОВА
На територіях поблизу кордону на Сумщині безпекова ситуація динамічна - можливість безпечного виїзду може ускладнюватися.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Чому зволікати з евакуацією небезпечно?
За його словами, рішення про евакуацію з прикордоння життєво важливо ухвалювати вчасно.
"Евакуація з прикордонних громад Сумщини триває з 2023 року як системний і превентивний захід для збереження життя цивільного населення. Із 5-кілометрової прикордонної зони Сумщини евакуації підлягало понад 16 тисяч мешканців. Більшість із них ухвалили рішення виїхати. Водночас на цих територіях ще залишаються близько 4 тисяч людей, відмовляючись евакуюватися", - наголосив очільник області.
Також зазначається, що найбільша частка мешканців, які досі не наважилися на евакуацію з найближчих до кордону територій, - у громадах Шосткинського району.
"Із головами прикордонних громад Сумського та Шосткинського районів обговорили порядок дій у громадах, де люди відкладають рішення про евакуацію, попри збереження безпекових загроз. Основний акцент - на чітких алгоритмах дій і готовності служб працювати в умовах зміни ситуації", - йдеться у повідомленні.
Рекомендації військових для цивільного населення
Григоров наголосив, що безпекову ситуацію в прикордонних громадах оцінюють військові. Відповідні рекомендації щодо евакуації через органи місцевого самоврядування доводяться до мешканців. Їх важливо враховувати під час ухвалення рішення про виїзд.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
- Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
- Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.
- 22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.
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