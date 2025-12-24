У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з 19 населених пунктів
У Донецькій області запроваджують обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками з 19 населених пунктів.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Оголосили обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками із 19 населених пунктів Донецької області. Завдання всіх служб, органів влади зробити процес евакуації максимально безпечним, зрозумілим для жителів і з підтримкою на всіх етапах", - зазначив Кулеба.
За його словами, окремо ухвалили рішення про евакуацію близько 200 маломобільних осіб з інтернатних закладів Запорізької області до Чернівецької області.
Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності разом із Міністерством фінансів опрацьовують питання фінансування для забезпечення гідних і безпечних умов перебування евакуйованих на новому місці.
Усіх евакуйованих прийматимуть у транзитних центрах, де вони зможуть отримати комплексну допомогу, зокрема медичну, гуманітарну та психологічну підтримку, юридичний і соціальний супровід, допомогу з відновленням документів, оформленням виплат і пошуком подальшого місця проживання.
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