У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з 19 населених пунктів

У Донецькій області запроваджують обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками з 19 населених пунктів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

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"Оголосили обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками із 19 населених пунктів Донецької області. Завдання всіх служб, органів влади зробити процес евакуації максимально безпечним, зрозумілим для жителів і з підтримкою на всіх етапах", - зазначив Кулеба.

За його словами, окремо ухвалили рішення про евакуацію близько 200 маломобільних осіб з інтернатних закладів Запорізької області до Чернівецької області.

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Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності разом із Міністерством фінансів опрацьовують питання фінансування для забезпечення гідних і безпечних умов перебування евакуйованих на новому місці.

Усіх евакуйованих прийматимуть у транзитних центрах, де вони зможуть отримати комплексну допомогу, зокрема медичну, гуманітарну та психологічну підтримку, юридичний і соціальний супровід, допомогу з відновленням документів, оформленням виплат і пошуком подальшого місця проживання.

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