Эвакуация из прифронтовых районов Донетчины: в Добропольской громаде остаются более 1400 жителей

В прифронтовой Добропольской громаде Покровского района на Донетчине продолжают оставаться мирные жители, несмотря на постоянную опасность из-за обстрелов.

По данным правоохранителей, в пределах громады в настоящее время проживают более 1400 человек, из которых около 1000 остаются непосредственно в городе Доброполье.

Полиция продолжает эвакуационные мероприятия и оказание помощи гражданскому населению.

Ситуация с населением в Добропольской громаде

Правоохранители отмечают, что часть жителей длительное время находится в опасных условиях. Из-за постоянных обстрелов люди вынуждены искать временные укрытия, в частности под землей.

В полиции отмечают, что эвакуация остается приоритетом, особенно для семей с детьми.

"Сейчас в Доброполье остаются около 1000 человек, всего в громаде — более 1400 жителей. Полиция продолжает работу по эвакуации и оказанию помощи гражданскому населению", — говорится в сообщении.

Эвакуация, гуманитарная помощь и спасение животных

В частности, из-под Доброполья экипаж полиции "Белый ангел" эвакуировал семью с двумя малолетними детьми в возрасте 2 и 7 лет. По информации правоохранителей, мальчики вместе с родителями из-за угрозы жизни жили в импровизированном блиндаже под землей.

Кроме того, полицейские в сотрудничестве с волонтерами доставили в прифронтовой город гуманитарную помощь. Жителям передали теплые вещи и продукты питания. Также правоохранители спасли собаку, которая запуталась в антидроновой сетке и находилась в смертельной опасности.

Напомним, власти Донетчины объявили об обязательной эвакуации детей вместе с родителями из 19 населенных пунктов региона.

По словам начальницы Службы по делам детей Донецкой ОГА Юлии Рыжаковой, сейчас в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области остаются 794 детей.

