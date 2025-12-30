В Синельниковском районе Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из более чем 40 населенных пунктов

В Синельниковском районе Днепропетровской области приняли решение о проведении обязательной эвакуации населения из ряда населенных пунктов в связи с повышенной угрозой жизни и безопасности из-за боевых действий. Эвакуация продлится 30 дней, начиная с 29 декабря 2025 года.

Об этом в Facebook сообщила Покровская территориальная громада, передает Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"С целью сохранения жизни и здоровья жителей общины, в связи с повышенной угрозой жизни и безопасности в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, в соответствии с решениями Синельниковского районного координационного штаба по вопросам эвакуации от 24 декабря 2025 года, протокол № 4, Синельниковской районной комиссии по вопросам эвакуации от 26 декабря 2025 года, протокол № 10, принято решение о проведении обязательной эвакуации из отдельных населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области, где ведутся боевые действия", - говорится в сообщении.

Читайте также: Правительство согласовало обязательную эвакуацию детей из отдельных общин Днепропетровской и Запорожской областей

Обязательная эвакуация объявлена из следующих населенных пунктов

поселок Покровское, с.Андреевка, с.Богдаровка, с.Братское, с.Вербовое, с.Вишневое, с.Отрадное, с.Вольное, с.Волчье, с.Гай, с.Гапоно-Мечетное, с.Герасимовка, с.Даниловка, с.Диброва, с.Добропасово, с.Егоровка, с.Зеленая Долина, с.Киричково, с.Цегельное, с.Коломийцы, с.Кривобоково, с.Левадное, с.Малиновка, с.Маяк, с.Мечетное, с.Нечаевка, с.Новоалександровка, с.Новоскелювате, с.Александровка, с.Алексеевка, с.Орлы, с.Остаповское, с.Отришки, с.Злагода, с.Петриков, с.Писанцы, с.Песчаное, с.Приволье, с.Радостное, с.Скотуватое, с.Соленое, с.Старокасяновское, с.Тихое, с.Христофоровка, с.Черненково.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черниговской области объявили об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел. ФОТОрепортаж

Эвакуация будет проводиться в течение 30 дней с 29 декабря 2025 года.

Транзитным пунктом эвакуации определено с. Волосское, Днепровского района Днепропетровской области.

Прекращение предоставления услуг

Сообщаем, что после окончания эвакуации будет прекращено предоставление медицинских, социальных (в частности, уходовых) и административных услуг. Кроме того, будет прекращено предоставление определенных коммунальных услуг.

В тергромаде подчеркнули, что вся помощь по эвакуации предоставляется бесплатно!

Читайте также: Эвакуация из прифронтовых районов Донетчины: в Добропольской громаде остаются более 1400 жителей