У Синельниківському районі Дніпропетровщини оголосили обов’язкову евакуацію з понад 40 населених пунктів

У Синельниківському районі Дніпропетровської області ухвалили рішення про проведення обов’язкової евакуації населення з низки населених пунктів у зв’язку з підвищеною загрозою життю та безпеці через бойові дії. Евакуація триватиме 30 днів, починаючи з 29 грудня 2025 року.

Про це у Фейсбуці повідомила Покровська територіальна громада, передає Укрінформ.

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"З метою збереження життя та здоров’я жителів громади, у зв’язку з підвищеною загрозою життю та безпеці внаслідок збройної агресії російської федерації, відповідно до рішень Синельниківського районного координаційного штабу з питань евакуації від 24 грудня 2025 року, протокол № 4, Синельниківської районної комісії з питань евакуації від 26 грудня 2025 року, протокол № 10, прийнято рішення про проведення обов’язкової евакуації з окремих населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області, де ведуться бойові дії", - ідеться в повідомленні.

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Обов'язкову евакуацію оголошено з таких населених пунктів

селище Покровське, с.Андріївка, с.Богодарівка, с.Братське, с.Вербове, с.Вишневе, с.Відрадне, с.Вільне, с.Вовче, с.Гай, с.Гапоно-Мечетне, с.Герасимівка, с.Данилівка, ,с.Діброва, с.Добропасове, с.Єгорівка, с.Зелена Долина, с.Киричкове, с.Цегельне, с.Коломійці, с.Кривобокове, с.Левадне, с.Малинівка, с.Маяк, с.Мечетне, с.Нечаївка, с.Новоолександрівка, с.Новоскелювате, с.Олександрівка, с.Олексіївка, с.Орли, с.Остапівське, с.Отрішки, с.Злагода, с.Петриків, с.Писанці, с.Піщане, с.Привілля, с.Радісне, с.Скотувате, с.Солоне, с.Старокасянівське, с.Тихе, с.Христофорівка, с.Чорненкове.

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Евакуація буде проводитися протягом 30 днів з 29 грудня 2025 року.

Транзитним пунктом евакуації визначено с. Волоське, Дніпровського району Дніпропетровської області.

Припинення надання послуг

Повідомляємо, що після закінчення евакуації буде припинено надання медичних, соціальних (зокрема доглядових) та адміністративних послуг. Крім того, буде припинено надання певних комунальних послуг.

В тергромаді наголосили, що вся допомога з евакуації надається безкоштовно!

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