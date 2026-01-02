Атака БпЛА по Дніпропетровщині: двоє поранених, пошкоджені будинки й ліцей

Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Внаслідок атак поранено двох людей, зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, сили ППО знищили 17 ворожих дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Синельниківщина

Ворог вдарив по Синельниківщині безпілотниками. Поцілив по Слов'янській, Богинівській і Васильківській громадах.

Постраждали двоє людей. Зайнялися гараж, літня кухня та прибудова до будинку. Пошкоджені також ліцей, спортзал, приватна оселя.

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Кривий Ріг

Внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі понівечені транспортні засоби.

Нікополь

Влучив противник і по Нікополю. Застосував FPV-дрони.

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Робота ППО

З вечора до ранку сили ППО знищили в області 17 безпілотників, повідомили в ПвК.