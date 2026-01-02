Атака БпЛА по Дніпропетровщині: двоє поранених, пошкоджені будинки й ліцей
Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Внаслідок атак поранено двох людей, зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, сили ППО знищили 17 ворожих дронів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Синельниківщина
Ворог вдарив по Синельниківщині безпілотниками. Поцілив по Слов'янській, Богинівській і Васильківській громадах.
Постраждали двоє людей. Зайнялися гараж, літня кухня та прибудова до будинку. Пошкоджені також ліцей, спортзал, приватна оселя.
Кривий Ріг
Внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі понівечені транспортні засоби.
Нікополь
Влучив противник і по Нікополю. Застосував FPV-дрони.
Робота ППО
З вечора до ранку сили ППО знищили в області 17 безпілотників, повідомили в ПвК.
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