Атака БПЛА по Днепропетровской области: двое раненых, повреждены дома и лицей
Российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В результате атак ранены два человека, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, силы ПВО уничтожили 17 вражеских дронов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Синельниковщина
Враг нанес удар по Синельниковскому району с помощью беспилотников. Были поражены Славянская, Богиновская и Васильковская громады.
Пострадали два человека. Загорелись гараж, летняя кухня и пристройка к дому. Повреждены также лицей, спортзал, частный дом.
Кривой Рог
В результате атаки БПЛА в Кривом Роге повреждены транспортные средства.
Никополь
Враг нанес удар и по Никополю. Применил FPV-дроны.
Работа ПВО
С вечера до утра силы ПВО уничтожили в области 17 беспилотников, сообщили в ЧвК.
