Атака БПЛА по Днепропетровской области: двое раненых, повреждены дома и лицей

Российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В результате атак ранены два человека, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, силы ПВО уничтожили 17 вражеских дронов.

Синельниковщина

Враг нанес удар по Синельниковскому району с помощью беспилотников. Были поражены Славянская, Богиновская и Васильковская громады.

Пострадали два человека. Загорелись гараж, летняя кухня и пристройка к дому. Повреждены также лицей, спортзал, частный дом.

Кривой Рог

В результате атаки БПЛА в Кривом Роге повреждены транспортные средства.

Никополь

Враг нанес удар и по Никополю. Применил FPV-дроны.

Работа ПВО

С вечера до утра силы ПВО уничтожили в области 17 беспилотников, сообщили в ЧвК.