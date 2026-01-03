Россияне атаковали Днепр и два района области: горело учебное заведение, повреждено предприятие
В течение дня 3 января российские войска наносили удары по Днепру и населенным пунктам Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровщины, вследствие чего имеются разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Синельниковский район
Агрессор нанес удар беспилотником по Васильковской громаде в Синельниковском районе. Вследствие атаки загорелось учебное заведение, пожар потушили. Повреждены также инфраструктура и частный дом.
Никопольский район
На Никопольщину агрессор направил FPV-дроны и артиллерию. Под ударом оказались Никополь и Покровская громада.
Днепр
В Днепре вследствие атаки БПЛА разрушено предприятие.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль