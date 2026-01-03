Россияне атаковали Днепр и два района области: горело учебное заведение, повреждено предприятие

В течение дня 3 января российские войска наносили удары по Днепру и населенным пунктам Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровщины, вследствие чего имеются разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Синельниковский район

Агрессор нанес удар беспилотником по Васильковской громаде в Синельниковском районе. Вследствие атаки загорелось учебное заведение, пожар потушили. Повреждены также инфраструктура и частный дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепропетровской области и Запорожье объявили обязательную эвакуацию родителей с детьми из прифронтовых населенных пунктов

Никопольский район

На Никопольщину агрессор направил FPV-дроны и артиллерию. Под ударом оказались Никополь и Покровская громада.

Днепр

В Днепре вследствие атаки БПЛА разрушено предприятие.

Читайте также: Атака БПЛА по Днепропетровской области: двое раненых, повреждены дома и лицей