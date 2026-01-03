РУС
Новости Обстрелы Днепропетровщины
756 0

Россияне атаковали Днепр и два района области: горело учебное заведение, повреждено предприятие

Обстрелы Днепропетровской области

В течение дня 3 января российские войска наносили удары по Днепру и населенным пунктам Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровщины, вследствие чего имеются разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Синельниковский район

Агрессор нанес удар беспилотником по Васильковской громаде в Синельниковском районе. Вследствие атаки загорелось учебное заведение, пожар потушили. Повреждены также инфраструктура и частный дом.

Никопольский район

На Никопольщину агрессор направил FPV-дроны и артиллерию. Под ударом оказались Никополь и Покровская громада.

Днепр

В Днепре вследствие атаки БПЛА разрушено предприятие.

Автор: 

Днепр (4582) Днепропетровская область (4841) Никопольский район (583) Синельниковский район (397)
