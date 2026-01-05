Росіяни обстріляли Краматорську громаду: є загиблий

Російські війська ввечері неділі, 4 січня, завдали ударів по Краматорській громаді на Донеччині, внаслідок чого загинув мирний житель та постраждала жінка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, яку цитує Суспільне Донбас.

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Обстріли тривали протягом майже години та були спрямовані по цивільній інфраструктурі і приватному сектору.

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Деталі обстрілу Краматорської громади

За словами очільника МВА, російські війська обстрілювали громаду в період з 18:45 до 19:30. Тип застосованого озброєння наразі встановлюється.

"Під час одного з влучань біля приватного житлового будинку загинув чоловік 1996 року народження та поранена жінка 1996 року народження", – повідомив Олександр Гончаренко.

Загалом зафіксовано чотири влучання. Також у Краматорській МВА уточнили, що ще вранці, о 10:35, безпілотник типу "Молнія-2" влучив у будівлю магазину. Увечері, о 18:45, ударний БпЛА поцілив у об’єкт цивільної інфраструктури.

Крім того, в період з 19:10 до 19:30 російські війська завдали ще трьох ударів по приватному сектору громади. Наслідки обстрілів уточнюються.

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Удар по Харківщині

Тим часом кількість загиблих внаслідок атаки російських військ на Харків 2 січня зросла до шести. На місці ворожого удару виявили фрагменти тіла ще однієї людини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Раніше повідомлялося, що під завалами виявили 3-річного хлопчика.

У результаті атаки зруйновано вщент п'ятиповерхівку та частину під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку, що потрапили в епіцентр атаки.

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