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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ, Дружківка та Костянтинівка, загинула людина. ФОТО

Минулої доби, 31 грудня 2025 року, війська РФ завдали ударів по двох районах Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровський район

У Добропіллі пошкоджено авто.

Краматорський район

За даними ОВА, у Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено господарчу споруду і автомобіль. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку. У Костянтинівці загинула людина.

Також читайте: Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ, Краматорськ та Костянтинівка, троє загиблих, є поранені. ФОТО

Донеччина після обстрілу

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 93 людини, у тому числі 16 дітей.

Також читайте: Доба на Донеччині: під ударом Лиман та Дружківка, загинула людина, є поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (11503) Краматорський район (1345) Дружківка (187) Костянтинівка (613) Слов’янськ (863)
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