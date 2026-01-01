Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ, Дружківка та Костянтинівка, загинула людина. ФОТО
Минулої доби, 31 грудня 2025 року, війська РФ завдали ударів по двох районах Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі пошкоджено авто.
Краматорський район
За даними ОВА, у Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено господарчу споруду і автомобіль. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку. У Костянтинівці загинула людина.
Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 93 людини, у тому числі 16 дітей.
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