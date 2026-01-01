Сутки в Донецкой области: под ударами Славянск, Дружковка и Константиновка, погиб человек. ФОТО
За прошедшие сутки, 31 декабря 2025 года, войска РФ нанесли удары по двум районам Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Доброполье поврежден автомобиль.
Краматорский район
По данным ОГА, в Николаевской общине повреждена инфраструктура. В Славянске повреждены хозяйственные постройки и автомобиль. В Дружковке поврежден многоэтажный дом. В Константиновке погиб человек.
Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 93 человека, в том числе 16 детей.
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