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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: под ударами Славянск, Краматорск и Константиновка, трое погибших, есть раненые. ФОТО

За прошедшие сутки, 30 декабря, войска РФ обстреляли 2 района Донецкой области. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.

Краматорский район

В Славянске повреждены 5 частных домов. В Краматорске ранен человек, еще один - в Сергеевке. В Алексеево-Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен; в Дружковке повреждены 2 автомобиля. В Константиновке 2 человека погибли и 1 ранен, повреждена многоэтажка.

Обстрел Донецкой области

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Бахмутский район

В Резныковке Северской общины поврежден дом.

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 107 человек, в том числе 12 детей.

Читайте: Сутки в Донецкой области: один погибший и пять раненых, РФ атаковала три района области. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2513) Донецкая область (12609) Краматорский район (1326) Дружковка (184) Славянск (2758) Сергеевка (11)
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