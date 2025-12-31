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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ, Краматорськ та Костянтинівка, троє загиблих, є поранені. ФОТО

Минулої доби, 30 грудня, війська РФ обстріляли 2 райони Донеччини. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Краматорський район

У Слов'янську пошкоджено 5 приватних будинків. У Краматорську поранено людину, ще одну - в Сергіївці. В Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена; у Дружківці пошкоджено 2 автівки. У Костянтинівці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку.

Обстріл Донеччини

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Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 107 людей, у тому числі 12 дітей.

Читайте: Доба на Донеччині: один загиблий і п’ятеро поранених, РФ атакувала три райони області. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (957) Донецька область (11493) Краматорський район (1342) Дружківка (186) Слов’янськ (863) Сергіївка (11)
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