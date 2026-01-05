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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Ворог атакував Київ: пошкоджено медзаклад, загинула людина (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 5 січня російські безпілотники масовано атакували Київ. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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"Внаслідок атаки загинула одна людина... Кількість постраждалих зросла до двох осіб", йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Оболонської РВА Кирила Фесика, уламки впали на приватний медичний заклад. У ному під час атаки перебували близько 70 осіб.

"Рятувальники та всі профільні служби роблять усе можливе для безпечної евакуації персоналу та пацієнтів", - зазначив Фесик.

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Стан постраждалих

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що з 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання внаслідок атаки ворога, 16 перевезли в комунальні лікарні столиці. 

"Наразі, за інформацією медиків, троє постраждалих внаслідок атаки. Двох із них госпіталізували в тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:50 кількість постраждалих у столиці збільшилась до чотирьох.

Наслідки ворожої атаки

У ДСНС України повідомили,  що влучання зафіксовано на рівні другого поверху медзакладу. 

"Пожежа ліквідована. Під час обстеження приміщень виявлено тіло людини.

Евакуйовані 25 осіб, троє людей постраждали", - йдеться в повідомленні.

Нічна атака РФ на Київ: в Оболоні загорівся медзаклад, є загиблий
Нічна атака РФ на Київ: в Оболоні загорівся медзаклад, є загиблий
Нічна атака РФ на Київ: в Оболоні загорівся медзаклад, є загиблий

Нічна атака РФ на Київ: в Оболоні загорівся медзаклад, є загиблий
Нічна атака РФ на Київ: в Оболоні загорівся медзаклад, є загиблий
Нічна атака РФ на Київ: в Оболоні загорівся медзаклад, є загиблий
Нічна атака РФ на Київ: в Оболоні загорівся медзаклад, є загиблий
Нічна атака РФ на Київ: в Оболоні загорівся медзаклад, є загиблий
Нічна атака РФ на Київ: в Оболоні загорівся медзаклад, є загиблий
Нічна атака РФ на Київ: в Оболоні загорівся медзаклад, є загиблий
Нічна атака РФ на Київ: в Оболоні загорівся медзаклад, є загиблий
Нічна атака РФ на Київ: в Оболоні загорівся медзаклад, є загиблий

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