Масована атака РФ: на Київщині загинув чоловік, знеструмлений Славутич
Вночі 5 січня російські військові завдали масованого ракетного удару по Київській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
"Цієї ночі ворог знову цинічно та масовано атакує Київщину.
Під ударом - мирні міста й села, домівки звичайних людей, об’єкти критичної інфраструктури. Терор проти цивільного населення триває", - йдеться в повідомленні.
Жертви серед цивільних
У Фастівському районі ворожої атаки загинув мирний мешканець - чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку.
Удари по цивільній інфраструктурі
Станом на зараз у Фастівському районі пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, виробничі та складські приміщення.
Через ворожу атаку знеструмлено Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Місто з теплом та водою.
Затримка потягів
За інформацією АТ "Укрзалізниця", на Київщині фіксується затримка приміських рейсів:
- Поїзд №6002 Фастів-1 – Київ прямує з початкової із затримкою 54 хвилини.
"В наступний рейс зі столиці відправимось із можливою затримкою, а саме поїзд №6003/6203 Київ – Козятин. Варто слухати оголошення на станціях та вокзалах", - зазначили у компанії
- Також поїзд №6201 Фастів-1 – Козятин-1 прямує із затримкою 35 хвилин.
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