Масована атака РФ: на Київщині загинув чоловік, знеструмлений Славутич

Вночі 5 січня російські військові завдали масованого ракетного удару по Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

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"Цієї ночі ворог знову цинічно та масовано атакує Київщину.

Під ударом - мирні міста й села, домівки звичайних людей, об’єкти критичної інфраструктури. Терор проти цивільного населення триває", - йдеться в повідомленні.

Жертви серед цивільних

У Фастівському районі ворожої атаки загинув мирний мешканець - чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку.

Удари по цивільній інфраструктурі

Станом на зараз у Фастівському районі пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, виробничі та складські приміщення.

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Через ворожу атаку знеструмлено Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Місто з теплом та водою.

Затримка потягів

За інформацією АТ "Укрзалізниця", на Київщині фіксується затримка приміських рейсів:

Поїзд №6002 Фастів-1 – Київ прямує з початкової із затримкою 54 хвилини.

"В наступний рейс зі столиці відправимось із можливою затримкою, а саме поїзд №6003/6203 Київ – Козятин. Варто слухати оголошення на станціях та вокзалах", - зазначили у компанії

Також поїзд №6201 Фастів-1 – Козятин-1 прямує із затримкою 35 хвилин.

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