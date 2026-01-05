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На Київщині під ударом опинилися енергетичні об’єкти

Росіяниобстріояои Київську область

У ніч на 5 січня російські війська здійснили атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури в Київській області.

Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо? 

За словами посадовця, ворог обрав ціллю енергетичну систему. Фахівці зможуть розпочати відновлювальні роботи лише після того, як це дозволить безпекова ситуація. Точний масштаб пошкоджень та наслідки обстрілу будуть встановлені пізніше.

На ранок у місті заплановано відкриття "Пунктів незламності" для підтримки мешканців.

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Росія атакує Україну: інформація від Повітряних сил ЗСУ

Ввечері неділі, 4 січня, Росія атакує Україну безпілотниками, ракетами та КАБами. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

  • Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Читайте: Росіяни обстріляли Краматорську громаду: є загиблий

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Київська область (4719) обстріл (35173) енергетика (3932) Славутич (51) Шахед (2337)
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