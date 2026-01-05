На Киевщине под ударом оказались энергетические объекты
В ночь на 5 января российские войска осуществили атаку на объекты энергетической инфраструктуры в Киевской области.
Об этом сообщил городской голова Славутича Юрий Фомичев, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам чиновника, враг выбрал целью энергетическую систему. Специалисты смогут начать восстановительные работы только после того, как это позволит ситуация с безопасностью. Точный масштаб повреждений и последствия обстрела будут установлены позже.
На утро в городе запланировано открытие "Пунктов несокрушимости" для поддержки жителей.
Россия атакует Украину: информация от Воздушных сил ВСУ
Вечером воскресенья, 4 января, Россия атакует Украину беспилотниками, ракетами и КАБами. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
- Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Як завжди - нічого?
От прям таки і антісімітізм!?
А у чому він проявився? Нуж бо, доркладнійше про це.