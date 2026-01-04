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Київщину зранку атакували "шахеди": працювали сили ППО (оновлено)
Зранку 4 січня 2026 року над територією Київської області було зафіксовано ворожі ударні БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Що наразі відомо?
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Станом на 8.40 в області оголошено відбій повітряної тривоги.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що загалом вночі було знешкоджено 39 ворожих БпЛА із 52, є влучання на одній локації.
- Також Повітряні сили інформували, що Росія атакує Україну безпілотниками.
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