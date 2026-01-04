Знешкоджено 39 ворожих БпЛА із 52, є влучання на одній локації, - Повітряні сили

У ніч на 4 січня 2026 року війська РФ атакували Україну 52 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 40 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Чи є наслідки?

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.

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