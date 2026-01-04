Уничтожены 39 вражеских БПЛА из 52, есть попадания на одной локации, - Воздушные силы
В ночь на 4 января 2026 года войска РФ атаковали Украину 52 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 40 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 39 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны.
Есть ли последствия?
Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - отмечают Воздушные силы.
