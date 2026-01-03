2 196 2
Россия атакует Украину беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером субботы, 3 января, российские войска запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
- Вражеский БПЛА на северо-западе Черниговщины в направлении Славутича/Любеча с севера, - сообщалось в 21:52.
- Вражеский БПЛА на юге от г. Запорожье, курс - северный, - сообщалось в 22:00.
- Черниговская область: БПЛА в направлении на/мимо н.п. Городня, Семеновка, Любеч, Славутич, - сообщалось в 22:02.
- БПЛА к востоку от Славутича, курс - восточный, - сообщалось в 22:34.
- БПЛА в направлении Чернигова с севера и юго-запада, - сообщалось в 22:39.
- БПЛА в Сумской области в направлении на/мимо н.п. Бурынь с северо-востока, - сообщалось в 23:03.
- Вражеский БПЛА на северо-западе Черниговской области в направлении Славутича с севера, - сообщалось в 23:09.
- БПЛА мимо Бурыня на западе в юго-восточном направлении, - сообщалось в 23:13.
