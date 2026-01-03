РУС
Атака беспилотников
2 196 2

Россия атакует Украину беспилотниками, - Воздушные силы

Россия атакует Украину "шахидами" вечером 3 января.

Вечером субботы, 3 января, российские войска запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

  • Вражеский БПЛА на северо-западе Черниговщины в направлении Славутича/Любеча с севера, - сообщалось в 21:52.
  • Вражеский БПЛА на юге от г. Запорожье, курс - северный, - сообщалось в 22:00.
  • Черниговская область: БПЛА в направлении на/мимо н.п. Городня, Семеновка, Любеч, Славутич, - сообщалось в 22:02.
  • БПЛА к востоку от Славутича, курс - восточный, - сообщалось в 22:34.
  • БПЛА в направлении Чернигова с севера и юго-запада, - сообщалось в 22:39.
  • БПЛА в Сумской области в направлении на/мимо н.п. Бурынь с северо-востока, - сообщалось в 23:03.
  • Вражеский БПЛА на северо-западе Черниговской области в направлении Славутича с севера, - сообщалось в 23:09.
  • БПЛА мимо Бурыня на западе в юго-восточном направлении, - сообщалось в 23:13.

Кремлівську гниду потрібно виловити і посадити в одну
клітку з Мадурою
04.01.2026 00:06 Ответить
Україну атакують ті самі цинічні підараси, які вранці верещали, що США вторглися в суверенну країну і порушили міжнародне право.
04.01.2026 00:10 Ответить
 
 