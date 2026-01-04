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Росія атакує Україну безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 3 січня, російські війська запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
- Ворожий БпЛА на північному заході Чернігівщини в напрямку Славутича/Любеча з півночі, - повідомлялося о 21:52.
- Ворожий БпЛА на півдні від м.Запоріжжя, курс - північний, - повідомлялося о 22:00.
- Чернігівщина: БпЛА в напрямку на/повз н.п.Городня, Семенівка, Любеч, Славутич, - повідомлялося о 22:02.
- БпЛА на сході від Славутича, курс - східний, - повідомлялося о 22:34.
- БпЛА в напрямку Чернігова з північного та південного заходу, - повідомлялося о 22:39.
- БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз н.п.Буринь з північного сходу, - повідомлялося о 23:03.
- Ворожий БпЛА на північному заході Чернігівщини в напрямку Славутича з півночі, - повідомлялося о 23:09.
- БпЛА повз Буринь на заході в південно-східному напрямку, - повідомлялося о 23:13.
Оновлення щодо руху ворожих дронів
- Ворожий БпЛА над Павлоградом (Дніпропетровщина), - повідомлялося о 23:14.
- БпЛА в напрямку Чернігова з північного заходу, - повідомлялося о 23:18.
- БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз Миколаївку із заходу, - повідомлялося о 23:37.
- БпЛА на північному сході Харківщини, курс - південний, - повідомлялося о 00:08.
- БпЛА в напрямку Чугуєва з півночі, - повідомлялося о 00:10.
Оновлення
Згодом ПС повідомили:
- БпЛА в напрямку Харкова з північного сходу;
- БпЛА на півдні від м.Запоріжжя, курс - північний;
БпЛА на Чернігівщині:
БпЛА на півночі від Чернігова, курс - західний, - повз н.п.Березна на сході, курс - південний, - на північному сході від.н.п.Холми, курс - північний.
- БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз Миколаївку з півночі, - повідомлялося о 00:32.
- Харківщина: БпЛА в напрямку н.п.Вільшани з півночі, - повідомлялося о 00:44.
- БпЛА курсом на Чернігів зі сходу, - повідомлялося о 00:46.
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