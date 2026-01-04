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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Росія атакує Україну "шахедами" ввечері 3 січня.

Ввечері суботи, 3 січня, російські війська запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

  • Ворожий БпЛА на північному заході Чернігівщини в напрямку Славутича/Любеча з півночі, - повідомлялося о 21:52.
  • Ворожий БпЛА на півдні від м.Запоріжжя, курс - північний, - повідомлялося о 22:00.
  • Чернігівщина: БпЛА в напрямку на/повз н.п.Городня, Семенівка, Любеч, Славутич, - повідомлялося о 22:02.
  • БпЛА на сході від Славутича, курс - східний, - повідомлялося о 22:34.
  • БпЛА в напрямку Чернігова з північного та південного заходу, - повідомлялося о 22:39.
  • БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз н.п.Буринь з північного сходу, - повідомлялося о 23:03.
  • Ворожий БпЛА на північному заході Чернігівщини в напрямку Славутича з півночі, - повідомлялося о 23:09.
  • БпЛА повз Буринь на заході в південно-східному напрямку, - повідомлялося о 23:13.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

  • Ворожий БпЛА над Павлоградом (Дніпропетровщина), - повідомлялося о 23:14.
  • БпЛА в напрямку Чернігова з північного заходу, - повідомлялося о 23:18.
  • БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз Миколаївку із заходу, - повідомлялося о 23:37.
  • БпЛА на північному сході Харківщини, курс - південний, - повідомлялося о 00:08.
  • БпЛА в напрямку Чугуєва з півночі, - повідомлялося о 00:10. 

Оновлення

Згодом ПС повідомили:

  • БпЛА в напрямку Харкова з північного сходу;
  • БпЛА на півдні від м.Запоріжжя, курс - північний;

БпЛА на Чернігівщині:

БпЛА на півночі від Чернігова, курс - західний, - повз н.п.Березна на сході, курс - південний, - на північному сході від.н.п.Холми, курс - північний.

  • БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз Миколаївку з півночі, - повідомлялося о 00:32.
  • Харківщина: БпЛА в напрямку н.п.Вільшани з півночі, - повідомлялося о 00:44.
  • БпЛА курсом на Чернігів зі сходу, - повідомлялося о 00:46. 

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6116) атака (1831) Повітряні сили (3555)
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