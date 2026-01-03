Знешкоджено 80 ворожих БпЛА із 95, є влучання на 8 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 3 січня 2026 року війська РФ атакували Україну 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 60 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував "шахедами" критичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення.
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