Знешкоджено 80 ворожих БпЛА із 95, є влучання на 8 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 3 січня 2026 року війська РФ атакували Україну 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 60 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Наслідки

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував "шахедами" критичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено 176 ворожих БпЛА із 205. Є влучання на 15 локаціях, - Повітряні сили