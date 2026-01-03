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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Росія запустила чергову хвилю ударних дронів по території України.

Ввечері 2 січня російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, повз Павлоград на північ, - повідомлялося о 20:55.
  • БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, вектор м.Чернігів, - повідомлялося о 21:30.
  • Група БпЛА на Чернігівщині, повз н.п.Березна на південь, - повідомлялося о 21:41.
  • БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Харківщину (Лозівський район), - повідомлялося о 21:59.
  • БпЛА на сході Харківщини, курс південно-західний, - повідомлялося о 22:07.
  • БпЛА на Дніпропетровщині,повз Петропавлівку,курс північно-західний, - повідомлялося о 22:20.
  • Група БпЛА на Чернігівщині, повз н.п.Козелець, курс на Київщину, - повідомлялося о 22:22.
  • БпЛА в Бориспільському районі Київщини, напрямок м.Бровари, - повідомлялося о 22:28.
  • БпЛА на Харківщині, повз н.п.Шевченкове курсом на південь, - повідомлялося о 22:30.
  • БпЛА на Київщині, повз Бровари курс південно-західний, - повідомлялося о 22:41.

У низці областей через загрозу ударних дронів оголошено повітряну тривогу.

Ворог атакує Миколаїв

БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний,- повідомляли ПС о 00:30.

БпЛА курс на м.Миколаїв з півдня,- повідомлялося о 00:33.

Нова група БпЛА на Миколаїв,- повідомлялося о 00:47.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, напрямок н.п.Новий Буг,- повідомлялося о 01:22.

БпЛА курс на м.Миколаїв з півдня,- повідомлялося о 01:22.

Читайте також: Росія атакувала Україну 116 безпілотниками: ППО збила 86, атака триває

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