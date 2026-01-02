Росія атакувала Україну 116 безпілотниками: ППО збила 86, атака триває

У ніч проти 02 січня (з 18:00 01 січня) противник атакував 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Наслідки

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

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