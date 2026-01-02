Россия атаковала Украину 116 беспилотниками: ПВО сбила 86, атака продолжается

В ночь на 2 января (с 18:00 1 января) противник атаковал 116 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА в 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) в двух локациях.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

