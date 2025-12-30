Враг модернизирует ударные дроны для атак на сверхнизких высотах: ВСУ меняют систему противодействия, - Сырский

Индустрия дронов

Враг модернизирует ударные дроны и меняет тактику их применения, атакуя на сверхнизких высотах. Украина, в свою очередь, усиливает противодействие "шахедам" и развивает систему БПЛА-перехватчиков.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам совещания, посвященного вопросам противодействия вражеским "шахедам", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг стремится к "блекауту" для Украины

По его словам, российский агрессор не меняет намерения захватить нашу территорию и погрузить наши мирные города и села в "блекауты".

"Поэтому перед нами стоит четкая задача — продолжать борьбу, защищать государство, уничтожать противника. В том числе - средства воздушного нападения, которыми РФ ежедневно и ежедневно наносит по территории Украины массированные обстрелы. Реальные результаты Украины в защите и укреплении военных позиций укрепляют почву и для работы дипломатии", - заверил Сырский.

По его словам, борьба с "шахедами" требует комплексного подхода, применения широкого перечня средств поражения, а следовательно - синергии усилий многих составляющих Сил обороны.

Читайте также: Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали противодействие "шахидам" и систему распределения дронов

Усиление направления БПЛА-перехватчиков

"Наша ключевая задача на данном этапе - усиление направления БПЛА-перехватчиков, увеличение количества соответствующих дронов, наземных станций и РЛС, наращивание объемов и качества подготовки экипажей.

Этот проект реализуется уже длительное время и имеет мое полное содействие. В рамках эшелонированной системы, на определенном расстоянии от крупных городов, создаются рубежи перехвата. Постепенно растет количество применений БПЛА-перехватчиков и их эффективность. В то же время подчеркнул необходимость интенсифицировать эту работу, ускорить закупку соответствующего вооружения и техники, усилить комплектование соответствующих подразделений", - добавил главнокомандующий.

Также продолжается формирование отдельных дивизионов беспилотных систем ПВО.

"Создаем штатные подразделения БПЛА-перехватчиков в составе полигонов (учебных центров). Для противодействия "шахедам" параллельно привлекаем дополнительные ресурсы армейской авиации и малой авиации, привлекаем для этого поддержку международных партнеров", - добавил он.

Читайте: Украина с Германией расширяют производство дрона-бомбардировщика "Линза", - Минобороны

Враг модернизирует ударные дроны

Во время совещания обсудили проблемные вопросы и пути их решения.

"Противник пользуется погодными условиями, модернизирует свои ударные дроны и меняет тактику их применения, атакуя на сверхнизких высотах. Соответственно, модернизируем наши способы противодействия и меняем систему ради необходимых результатов", - отметил он.

Также отмечается, что во время совещания Сырский заслушал доклад командующего вновь созданных беспилотных систем противовоздушной обороны, доклады представителей Воздушных сил, Сил беспилотных систем, армейской авиации, ПВО Командования Сухопутных войск, Сил логистики, других органов военного управления.

Читайте: "Конверт на перехват" – Сообщество Стерненко объявило большой сбор 50 миллионов на сбивание шахидов