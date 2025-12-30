РУС
Враг модернизирует ударные дроны для атак на сверхнизких высотах: ВСУ меняют систему противодействия, - Сырский

Индустрия дронов

уничтожение российского беспилотника

Враг модернизирует ударные дроны и меняет тактику их применения, атакуя на сверхнизких высотах. Украина, в свою очередь, усиливает противодействие "шахедам" и развивает систему БПЛА-перехватчиков.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам совещания, посвященного вопросам противодействия вражеским "шахедам", информирует Цензор.НЕТ.

Враг стремится к "блекауту" для Украины

По его словам, российский агрессор не меняет намерения захватить нашу территорию и погрузить наши мирные города и села в "блекауты".

"Поэтому перед нами стоит четкая задача — продолжать борьбу, защищать государство, уничтожать противника. В том числе - средства воздушного нападения, которыми РФ ежедневно и ежедневно наносит по территории Украины массированные обстрелы. Реальные результаты Украины в защите и укреплении военных позиций укрепляют почву и для работы дипломатии", - заверил Сырский.

По его словам, борьба с "шахедами" требует комплексного подхода, применения широкого перечня средств поражения, а следовательно - синергии усилий многих составляющих Сил обороны.

Читайте также: Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали противодействие "шахидам" и систему распределения дронов

Усиление направления БПЛА-перехватчиков

"Наша ключевая задача на данном этапе - усиление направления БПЛА-перехватчиков, увеличение количества соответствующих дронов, наземных станций и РЛС, наращивание объемов и качества подготовки экипажей.

Этот проект реализуется уже длительное время и имеет мое полное содействие. В рамках эшелонированной системы, на определенном расстоянии от крупных городов, создаются рубежи перехвата. Постепенно растет количество применений БПЛА-перехватчиков и их эффективность. В то же время подчеркнул необходимость интенсифицировать эту работу, ускорить закупку соответствующего вооружения и техники, усилить комплектование соответствующих подразделений", - добавил главнокомандующий.

Также продолжается формирование отдельных дивизионов беспилотных систем ПВО.

"Создаем штатные подразделения БПЛА-перехватчиков в составе полигонов (учебных центров). Для противодействия "шахедам" параллельно привлекаем дополнительные ресурсы армейской авиации и малой авиации, привлекаем для этого поддержку международных партнеров", - добавил он.

Читайте: Украина с Германией расширяют производство дрона-бомбардировщика "Линза", - Минобороны

Враг модернизирует ударные дроны

Во время совещания обсудили проблемные вопросы и пути их решения.

"Противник пользуется погодными условиями, модернизирует свои ударные дроны и меняет тактику их применения, атакуя на сверхнизких высотах. Соответственно, модернизируем наши способы противодействия и меняем систему ради необходимых результатов", - отметил он.

Также отмечается, что во время совещания Сырский заслушал доклад командующего вновь созданных беспилотных систем противовоздушной обороны, доклады представителей Воздушных сил, Сил беспилотных систем, армейской авиации, ПВО Командования Сухопутных войск, Сил логистики, других органов военного управления.

Читайте: "Конверт на перехват" – Сообщество Стерненко объявило большой сбор 50 миллионов на сбивание шахидов

Автор: 

Якби підрозділ Касьянова атакував Моску щодня, ця війна вже була б завершена. Але влада розформувала найбільш успішний та технологічний підрозділ дальних БПЛА, щоб не дратувати путіна. Так ми війну не виграємо! Підрозділ Касьянова має бути відновлений і має щодня бомбити Москву і не тільки сотнями своїх малопомітних БПЛА!
30.12.2025 11:40 Ответить
мацкву бомбити не можна, бо є наказ з кремля
30.12.2025 11:45 Ответить
Значить, у наших хлопців з"явиться можливість бить "шахєди" "стрілкотнею"... А автоматів у нас, на одиницю площі, набагато більше, ніж "Браунінгів" та ДШК...
30.12.2025 11:52 Ответить
Это значит что они буду в таранить многоэтажки гораздо чаще
30.12.2025 12:28 Ответить
Перед тим, як "таранить" - до них ще долетіть треба... У когось з британських поетів минулого, прочитав такі рядки: "Ми йдемо крізь щетину багнетів, і під градом смертоносних куль...". Хай пролетять крізь град автоматних черг, на підході до міст... До речі, читав також спогади німецького льотчика, часів ІІ Світової війни. Він писав, що починаючи з 1943 року, стало страшно бомбить радянські війська, з малих висот, що було найбільш результативним, при пікіруванні. Бо, замість лягать і ховаться, при наближенні літака, радянські солдати, лежачи на спині, стріляли по літаках з усього, що мали в руках... Це і є той "град"...
30.12.2025 12:39 Ответить
Все, что в этой статье написано это устарелый бред! Шахеды уже оснащены искусственным интеллектом ( в возможных пределах), Камерами потоковой передачи и ретрансляторами в бульбостане! О чем они вещают? Новости прошлогодней давности!
30.12.2025 12:56 Ответить
Сирський іди вже на на...разом з "буратіно"
30.12.2025 13:16 Ответить
@ Об'єднані Арабські Емірати оголосили про намір купити частку української defense-tech компанії Fire Point. Загалом виробника зброї оцінили у $2,5 млрд. Про це стало відомо BBC News Україна з конфіденційних джерел у компанії, обізнаних з деталями угоди.

Це унікальний випадок для української defense-індустрії.
За інформацією джерел, оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду Об'єднані Арабські Емірати, планує придбати міноритарну частку в українській компанії.
За словами джерел, у межах угоди продадуть 30% частки компанії.
Сума угоди становить близько $760 млн.
Компанія FP вже подала потрібні документи до антимонопольного комітету.
Раніше стало відомо, що Тімур Міндіч нібито хотів купити частку FP, але отримав відмову від власників.
Компанію заснували в 2022 році Денис Штілерман і Єгор Скалига, пізніше до них приєдналася Ірина Терех."
