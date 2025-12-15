"Конверт на перехват" – Сообщество Стерненко объявило большой сбор 50 миллионов на сбивание шахедов

ПриватБанк и благотворительный фонд "Сообщество Стерненко" запустили совместную благотворительную кампанию "Конверт на перехват", цель которой – собрать 50 миллионов гривен на дроны-перехватчики шахедов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сделать благотворительный взнос в конверт могут пользователи всех банков. В то же время ПриватБанк будет перечислять за свой счет 1 гривну с каждой транзакции, осуществленной в течение сбора в программе лояльности "Привет". Так, обычные покупки, кэшбэки и скидки становятся способом поддержать нашу ПВО – чем активнее украинцы пользуются "Приветом", тем больше банк донатит на сбор.

"Привет" является самой популярной и инновационной программой лояльности на банковском рынке – среди активных пользователей программы более 5 млн клиентов банка. Теперь он становится еще и благотворительным инструментом, – говорит член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко. – Каждая покупка с активированным предложением "Привіт" в Приват24 – это наш общий вклад в безопасность украинского неба. Мы хотим поблагодарить клиентов и превратить их ежедневную активность в реальную помощь".

"Малых донатов не существует. Поэтому каждая гривна приближает нас к цели в 50 миллионов и помогает быстрее обеспечить Силы обороны дронами-перехватчиками. Чем больше дронов – тем больше сбитых шахедов и спасенных жизней", – отметил Сергей Стерненко, основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ко Дню ВСУ: "ПриватБанк" совместно с Минобороны запускает специальные скины для карт с символами видов и родов войск. ФОТО

Кампания стартует перед праздниками, когда количество покупок традиционно растет, поэтому организаторы рассчитывают, что активность пользователей "Привета" поможет быстро набрать необходимую сумму и конвертировать донаты в сбитые шахеды.

Программа лояльности "Привет" – первая на банковском рынке интеллектуальная персонализированная программа лояльности, которая позволяет клиентам банка пользоваться наиболее интересными, "самыми твоими" предложениями от ведущих брендов.

Доступные предложения скидок и кэшбеков от партнеров программы лояльности всегда можно найти в меню "Привет" мобильного приложения или веб-версии Приват24. Перечень доступных покупок от постоянных и новых партнеров программы обновляется ежедневно.