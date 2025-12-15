"Конверт на перехват" – Сообщество Стерненко объявило большой сбор 50 миллионов на сбивание шахедов
ПриватБанк и благотворительный фонд "Сообщество Стерненко" запустили совместную благотворительную кампанию "Конверт на перехват", цель которой – собрать 50 миллионов гривен на дроны-перехватчики шахедов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
Сделать благотворительный взнос в конверт могут пользователи всех банков. В то же время ПриватБанк будет перечислять за свой счет 1 гривну с каждой транзакции, осуществленной в течение сбора в программе лояльности "Привет". Так, обычные покупки, кэшбэки и скидки становятся способом поддержать нашу ПВО – чем активнее украинцы пользуются "Приветом", тем больше банк донатит на сбор.
"Привет" является самой популярной и инновационной программой лояльности на банковском рынке – среди активных пользователей программы более 5 млн клиентов банка. Теперь он становится еще и благотворительным инструментом, – говорит член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко. – Каждая покупка с активированным предложением "Привіт" в Приват24 – это наш общий вклад в безопасность украинского неба. Мы хотим поблагодарить клиентов и превратить их ежедневную активность в реальную помощь".
"Малых донатов не существует. Поэтому каждая гривна приближает нас к цели в 50 миллионов и помогает быстрее обеспечить Силы обороны дронами-перехватчиками. Чем больше дронов – тем больше сбитых шахедов и спасенных жизней", – отметил Сергей Стерненко, основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко".
Кампания стартует перед праздниками, когда количество покупок традиционно растет, поэтому организаторы рассчитывают, что активность пользователей "Привета" поможет быстро набрать необходимую сумму и конвертировать донаты в сбитые шахеды.
Программа лояльности "Привет" – первая на банковском рынке интеллектуальная персонализированная программа лояльности, которая позволяет клиентам банка пользоваться наиболее интересными, "самыми твоими" предложениями от ведущих брендов.
Доступные предложения скидок и кэшбеков от партнеров программы лояльности всегда можно найти в меню "Привет" мобильного приложения или веб-версии Приват24. Перечень доступных покупок от постоянных и новых партнеров программы обновляется ежедневно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сірожа, де звітність ?
кредіт-дебіт-ітого
.
.
а Ви й далі "непуганно бакланите" ?
.
Соромно має бути, таке питати.
і за гроші які взялись незрозуміло звідки, багато донатів в крипті, що це за гроші? хочеш розкажу?
як всякий злочин має ім'я та прізвище....
.
15.11.2024
Стерненко вивів із криптогаманця понад мільйон доларів, а під час війни він та члени сім'ї купували авто та землю - ЗМІ
Як відомо, на Сергія Стерненка було накладено штраф за неявку за повісткою, а раніше він оформив собі інвалідність по зору. Ухилянт Сергій Стерненко, який нещодавно потрапив у скандал із неявкою за повісткою до ТЦК, за роки повномасштабної війни вивів зі своїх криптогаманців, на які збирав, як заявлялося, допомогу на армію, понад $1 млн.Крім того, він та члени його родини в період повномасштабної війни купували нерухомість та автомобілі, повідомляють ЗМІ.
За даними джерел ТГ-каналу «Політика Страни», з одного крипторахунку, на який С.Стерненко збирав гроші, на той самий гаманець у криптобіржі Binance було виведено 1,015 млн USDT (курс приблизно дорівнює курсу американського долара), а з іншого крипторахунку на тій самій криптобіржі - 350,75 тис. USDT.
Також С.Стерненко збирає пожертвування на свої рахунки в українських банках. При цьому в податковій декларації про майновий стан та доходи він вказав отримання доходів (коштів) у розмірі 44,61 млн грн. З них: у 2022 році - 18,68 млн грн.; у 2023 році - 25,93 млн грн.
За даними реєстрів, у 2023 році С.Стерненко
та його співмешканка Наталія Усатенко придбали два автомобілі Volkswagen Tiguan. На ім'я С.Стерненка цей автомобіль зареєстрований 11.01.2023. Вартість за договором купівлі-продажу - 950 тис. грн. (середня ринкова вартість - 1,3 млн грн.).
На ім'я Н.Усатенко автомобіль зареєстровано 20.12.2023. За договором він придбаний лише за 70 тис. грн., що у багато разів нижче за ринкову вартість. За даними джерел, обома автомобілями С.Стерненко та Н.Усатенко користуються особисто.
Батько С.Стерненко В'ячеслав, згідно з даними реєстрів, у липні 2024 року придбав земельну ділянку 4,5011 га у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Щодо батьків Н.Усатенко, то, за інформацією джерел, її батьки проживають у м.Горлівка, на захопленій РФ території Донецької області. На підконтрольній Україні території востаннє вони були ще до повномасштабного вторгнення і з того часу не поверталися.
У серпні 2023 року мати Н.Усатенко публікувала фото у соцмережі «Однокласники» з кримської Алушти.
Як нагадують ЗМІ, С.Стерненко фігурує у кількох кримінальних справах, у т.ч. про викрадення людини та вбивство. За даними
джерел у правоохоронних органах, у період з 24.04.2018 до 16.09.2021 він перебував на обліку в Одеському РУП №1 ГУНП в Одеській області як особа, причетна до збуту наркотиків (ЄРДР №*0920 от 14.12.2017 за ч.3 ст.307 КК).
Публикация Тимофій Милованов
2 май
Вчора багато людей і ботів почали писати, що насправді замаху на Стерненко не було, це постанова, а ще і машина у нього модна, непогано живуть волонтери, а чого це його охороняє СБУ тощо. Такий собі фестиваль корисних ідіотів і пропагандистів
Ось відповідь Стерненка (фото його ж)
Кого дуже цікавило питання по авто.
Після вбивства Ганула, ми розуміли, що росіяни можуть спробувати вбити і мене.
Тому вживали комплекс заходів безпеки.
З цією метою орендували броньоване авто.
Воно, до речі, врятувало життя водія - куля не пробила його двері.
Але пробило два колеса.
Мої доходи дозволили б і купити таке авто.
Але більшу частину заробітку я віддаю на військо та сам оплачую собі охорону.
Того дня вона була змішана - першим ішов мій охоронець, а третій - альфівець. Він і нейтралізував мразоту.
А водій на авто повіз мене до лікарні.
Коменти
Сергей Митясов
Давайте розділимо.
Що живий це добре.
А ось доходи це дуже цікаво. Дуже талановитий хлопець. У 22-му, якщо не помиляюсь, закінчив юридичний, і за 3 роки доходи вже дозволяють купити броньований Ренж Ровер. Та оплачувати охорону. Дуже, дуже непогано.
До речі, я подивився, аренда такого авто, якщо більше 15 днів коштує десь 1000 $ на добу. Тобто якщо взяти 22 робочих днів на місяць, то 22000$ . Тимофій, вы, успішна людина, професор, співзасновник KSE, можете собі таке дозволити?
Natalia Serafin
Дешева постановка,розрахована на кого? Куля пробиває броньоване авто,поранений в ногу волонтер гарно так бігає,а потім з'являється з перев'язаною рукою,жіночка отако льогко здійснює 5 пострілів,і жодного " в молоко", всі кудись попадають. Дивина...