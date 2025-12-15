"Конверт на перехоплення" – Спільнота Стерненка оголосила великий збір 50 мільйонів на збиття шахедів

ПриватБанк і благодійний фонд "Спільнота Стерненка" стартували зі спільною благодійною кампанією "Конверт на перехоплення", мета якої – зібрати 50 мільйонів гривень на дрони-перехоплювачі шахедів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

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Зробити благодійний внесок у конверт можуть користувачі усіх банків. Водночас ПриватБанк перераховуватиме власним коштом 1 гривню з кожної транзакції, здійсненої впродовж збору у програмі лояльності "Привіт". Так, звичайні покупки, кешбеки та знижки стають способом підтримати нашу ППО – чим активніше українці користуються "Привітом", тим більше банк донатить на збір.

"Привіт" є найбільш популярною та інноваційною програмою лояльності на банківському ринку - серед активних користувачів програми понад 5 млн клієнтів банку. Тепер він стає ще й благодійним інструментом – говорить член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко. – Кожна покупка з активованою пропозицією "Привіт" в Приват24 – це наш спільний внесок у безпеку українського неба. Ми хочемо подякувати клієнтам і перетворити їхню щоденну активність на реальну допомогу".

"Малих донатів не існує. Тож кожна гривня наближає нас до мети у 50 мільйонів і допомагає швидше забезпечити Сили оборони дронами-перехоплювачами. Чим більше дронів – тим більше збитих шахедів та врятованих життів", – зазначив Сергій Стерненко, засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка".

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Кампанія стартує перед святами, коли кількість покупок традиційно зростає, тож організатори розраховують, що активність користувачів "Привіту" допоможе швидко набрати необхідну суму і конвертувати донати у збиті шахеди.

Програма лояльності "Привіт" – перша на банківському ринку інтелектуальна персоналізована програма лояльності, що дозволяє клієнтам банку користуватися найбільш цікавими, "найтвоїшими" пропозиціями від провідних брендів.

Наявні пропозиції знижок та кешбеків від партнерів програми лояльності можна завжди знайти в меню "Привіт" мобільного застосунку чи веб версії Приват24. Перелік доступних покупок від постійних та нових партнерів програми оновлюються щодня.