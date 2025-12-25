1 309 11
Украина с Германией расширяют производство дрона-бомбардировщика "Линза", - Минобороны
Индустрия дронов
Украинская компания Frontline Robotics совместно с немецкой Quantum Systems расширяют производство дрона-бомбардировщика "Линза" в рамках инициативы Build with Ukraine.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Беспилотник "Линза" оснащен гиростабилизированной камерой с цифровым зумом и способен нести до 2 кг полезной нагрузки на расстояние до 10 км.
Основными задачами дрона являются:
- поражение живой силы и техники противника;
- дистанционное минирование.
Благодаря своим техническим характеристикам "Линза" также может использоваться для усиления тактической разведки. Выносная антенна позволяет оператору управлять беспилотником непосредственно из укрытия.
