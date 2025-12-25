РУС
Новости Индустрия дронов
Украина с Германией расширяют производство дрона-бомбардировщика "Линза", - Минобороны

Индустрия дронов

беспилотник "Линза"

Украинская компания Frontline Robotics совместно с немецкой Quantum Systems расширяют производство дрона-бомбардировщика "Линза" в рамках инициативы Build with Ukraine.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Беспилотник "Линза" оснащен гиростабилизированной камерой с цифровым зумом и способен нести до 2 кг полезной нагрузки на расстояние до 10 км.

Основными задачами дрона являются:

  • поражение живой силы и техники противника;
  • дистанционное минирование.

Благодаря своим техническим характеристикам "Линза" также может использоваться для усиления тактической разведки. Выносная антенна позволяет оператору управлять беспилотником непосредственно из укрытия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия передала более €160 млн на восстановление энергосистемы Украины

Германия (7469) производство (581) дроны (5826)
"мікрофламінга"?
25.12.2025 17:03 Ответить
иди *****, кацапе!
25.12.2025 17:13 Ответить
Дивно - боти ОПи не повилазили! Невже "вечеря по розпорядку"?
25.12.2025 17:16 Ответить
Зате кацап *********** першим вигулькнув з чумайданчика *****!
25.12.2025 17:20 Ответить
Треба шоб міг нести 10 кг - це вага тм-62м - два кіло це дуже замало. А міна виглядає потужно - https://www.youtube.com/shorts/54OrrQA38VU
25.12.2025 17:32 Ответить
Для 10 кГ ********** мабуть є інший дрон.
Цей дуже гарний, ТТХ точно такі, як хотіли багато хто з наших пілотів.
Практичний, як фольксваген у свому класі. Побільше б таких.
25.12.2025 17:48 Ответить
Яка мета чергового анонсу без масового застосування і доведення ефективност?
25.12.2025 17:39 Ответить
давно успішно і ефективно застосовується - така собі заміна мавіку
25.12.2025 18:21 Ответить
Чому Адміни не банять кацапів?
25.12.2025 17:58 Ответить
VPN працює...
25.12.2025 18:07 Ответить
по Україні летить балістика. крилаті. гіперзвукові

у відповідь Zельоні гниди мікробомбери..

фламінги де, ******** zельоні?

сюр
25.12.2025 18:06 Ответить
 
 