Україна з Німеччиною розширюють виробництво дрона-бомбера "Лінза", - Міноборони

Індустрія дронів

Українська компанія Frontline Robotics спільно з німецькою Quantum Systems розширюють виробництво дрона-бомбера "Лінза" в межах ініціативи Build with Ukraine.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Безпілотник "Лінза" оснащений гіростабілізованою камерою з цифровим зумом та здатний нести до 2 кг корисного навантаження на відстань до 10 км.

Основними завданнями дрона є:

ураження живої сили та техніки противника;

дистанційне мінування.

Завдяки своїм технічним характеристикам "Лінза" також може використовуватися для посилення тактичної розвідки. Виносна антена дозволяє оператору керувати безпілотником безпосередньо з укриття.

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