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Україна з Німеччиною розширюють виробництво дрона-бомбера "Лінза", - Міноборони
Індустрія дронів
Українська компанія Frontline Robotics спільно з німецькою Quantum Systems розширюють виробництво дрона-бомбера "Лінза" в межах ініціативи Build with Ukraine.
Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Безпілотник "Лінза" оснащений гіростабілізованою камерою з цифровим зумом та здатний нести до 2 кг корисного навантаження на відстань до 10 км.
Основними завданнями дрона є:
- ураження живої сили та техніки противника;
- дистанційне мінування.
Завдяки своїм технічним характеристикам "Лінза" також може використовуватися для посилення тактичної розвідки. Виносна антена дозволяє оператору керувати безпілотником безпосередньо з укриття.
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Цей дуже гарний, ТТХ точно такі, як хотіли багато хто з наших пілотів.
Практичний, як фольксваген у свому класі. Побільше б таких.
Яга завелика для денних польотів
а Лінза якраз те що треба, але в великих, надвеликих кількостях !
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