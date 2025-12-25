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Новини Індустрія дронів
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Україна з Німеччиною розширюють виробництво дрона-бомбера "Лінза", - Міноборони

Індустрія дронів

безпілотник "Лінза"

Українська компанія Frontline Robotics спільно з німецькою Quantum Systems розширюють виробництво дрона-бомбера "Лінза" в межах ініціативи Build with Ukraine.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Безпілотник "Лінза" оснащений гіростабілізованою камерою з цифровим зумом та здатний нести до 2 кг корисного навантаження на відстань до 10 км.

Основними завданнями дрона є:

  • ураження живої сили та техніки противника;
  • дистанційне мінування.

Завдяки своїм технічним характеристикам "Лінза" також може використовуватися для посилення тактичної розвідки. Виносна антена дозволяє оператору керувати безпілотником безпосередньо з укриття.

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Німеччина (8139) виробництво (2053) дрони (8672)
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Топ коментарі
+7
Зате кацап *********** першим вигулькнув з чумайданчика *****!
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25.12.2025 17:20 Відповісти
+3
Для 10 кГ ********** мабуть є інший дрон.
Цей дуже гарний, ТТХ точно такі, як хотіли багато хто з наших пілотів.
Практичний, як фольксваген у свому класі. Побільше б таких.
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25.12.2025 17:48 Відповісти
+3
+ 100 !

Яга завелика для денних польотів
а Лінза якраз те що треба, але в великих, надвеликих кількостях !

.
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25.12.2025 18:26 Відповісти

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