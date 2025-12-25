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Новини Візит Зеленського до Ірландії
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Прем’єр Ірландії про інцидент з дронами під час візиту Зеленського: Спецслужби добре спрацювали

Інцидент із дронами під час візиту Зеленського до Ірландії

Прем'єр Ірландії Міхол Мартін не вважає, що інцидент з дронами, що виявили біля Дубліна невдовзі після прибуття Володимира Зеленського на початку грудня, провалом спецслужб країни.

Про це він сказав в інтерв'ю The Journal, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Мартіна

За його словами, спецслужби провели успішну операцію, щоб забезпечити безпеку президента Зеленського.

"Я думаю, що це випускається з уваги, і навколо питань безпеки постійно багато галасу, і завжди є спроби зобразити Ірландію як якусь безнадійну країну.

Вважаю, що наша розвідувальна служба працює добре, має дуже хороші відносини по всьому світу і дуже корисна в певних ситуаціях", - зазначив ірландський прем'єр.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28315) Ірландія (207) дрони (8672)
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