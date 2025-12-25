Прем’єр Ірландії про інцидент з дронами під час візиту Зеленського: Спецслужби добре спрацювали
Прем'єр Ірландії Міхол Мартін не вважає, що інцидент з дронами, що виявили біля Дубліна невдовзі після прибуття Володимира Зеленського на початку грудня, провалом спецслужб країни.
Про це він сказав в інтерв'ю The Journal, передає Цензор.НЕТ.
Заява Мартіна
За його словами, спецслужби провели успішну операцію, щоб забезпечити безпеку президента Зеленського.
"Я думаю, що це випускається з уваги, і навколо питань безпеки постійно багато галасу, і завжди є спроби зобразити Ірландію як якусь безнадійну країну.
Вважаю, що наша розвідувальна служба працює добре, має дуже хороші відносини по всьому світу і дуже корисна в певних ситуаціях", - зазначив ірландський прем'єр.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомляли, що чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака Зеленського під час його приземлення в аеропорту Дубліна.
- Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін сказав, що дрони не становили загрози для літака Зеленського.
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