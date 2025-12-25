Премьер Ирландии об инциденте с дронами во время визита Зеленского: Спецслужбы хорошо сработали
Премьер Ирландии Михол Мартин не считает, что инцидент с дронами, обнаруженными возле Дублина вскоре после прибытия Владимира Зеленского в начале декабря, провалом спецслужб страны.
Об этом он сказал в интервью The Journal, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Мартина
По его словам, спецслужбы провели успешную операцию, чтобы обеспечить безопасность президента Зеленского.
"Я думаю, что это упускается из виду, и вокруг вопросов безопасности постоянно много шума, и всегда есть попытки изобразить Ирландию как какую-то безнадежную страну.
Считаю, что наша разведывательная служба работает хорошо, имеет очень хорошие отношения по всему миру и очень полезна в определенных ситуациях", - отметил ирландский премьер.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщали, что четыре неизвестных дрона летели в направлении траектории полета самолета Зеленского во время его приземления в аэропорту Дублина.
- Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин сказал, что дроны не представляли угрозы для самолета Зеленского.
Домовились із КДБ, що Ірландія не буде чіпати лдрони, в дрони не зачеплять літак із Зє?
Занавіс....