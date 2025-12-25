РУС
Премьер Ирландии об инциденте с дронами во время визита Зеленского: Спецслужбы хорошо сработали

Инцидент с дронами во время визита Зеленского в Ирландию

Премьер Ирландии Михол Мартин не считает, что инцидент с дронами, обнаруженными возле Дублина вскоре после прибытия Владимира Зеленского в начале декабря, провалом спецслужб страны.

Об этом он сказал в интервью The Journal, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Мартина

По его словам, спецслужбы провели успешную операцию, чтобы обеспечить безопасность президента Зеленского.

"Я думаю, что это упускается из виду, и вокруг вопросов безопасности постоянно много шума, и всегда есть попытки изобразить Ирландию как какую-то безнадежную страну.

Считаю, что наша разведывательная служба работает хорошо, имеет очень хорошие отношения по всему миру и очень полезна в определенных ситуациях", - отметил ирландский премьер.

Что предшествовало?

Дрони теж не вдарили мордою в багно - провели літак
25.12.2025 15:36 Ответить
Ми здивовані,виявляється у них є спецслужби.Тільки чії?
25.12.2025 16:21 Ответить
"...наша розвідувальна служба працює добре, має дуже хороші відносини по всьому світу і дуже корисна в певних ситуаціях". Джерело: https://censor.net/ua/n3592360

Домовились із КДБ, що Ірландія не буде чіпати лдрони, в дрони не зачеплять літак із Зє?
25.12.2025 15:43 Ответить
Зе отримає ще один орден - був замах!
Занавіс....
25.12.2025 15:54 Ответить
Вони похвалили Потужні та Незламні кортежи Найвеличнішого Султану Підрагіма 1го
25.12.2025 15:58 Ответить
У всіх реченнях перед словами «провели, забезпечили, добре, хороші, корисна» - пишемо жирне «НЕ».
25.12.2025 16:13 Ответить
Дорогі ірландці, скажіть спасибі, що вас не звинуватили у співпраці з кремлем. Є великі сумніви…
25.12.2025 16:15 Ответить
 
 