Премьер Ирландии об инциденте с дронами во время визита Зеленского: Спецслужбы хорошо сработали

Премьер Ирландии Михол Мартин не считает, что инцидент с дронами, обнаруженными возле Дублина вскоре после прибытия Владимира Зеленского в начале декабря, провалом спецслужб страны.

Заявление Мартина

По его словам, спецслужбы провели успешную операцию, чтобы обеспечить безопасность президента Зеленского.

"Я думаю, что это упускается из виду, и вокруг вопросов безопасности постоянно много шума, и всегда есть попытки изобразить Ирландию как какую-то безнадежную страну.

Считаю, что наша разведывательная служба работает хорошо, имеет очень хорошие отношения по всему миру и очень полезна в определенных ситуациях", - отметил ирландский премьер.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что четыре неизвестных дрона летели в направлении траектории полета самолета Зеленского во время его приземления в аэропорту Дублина.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин сказал, что дроны не представляли угрозы для самолета Зеленского.

