Германия передала более €160 млн на восстановление энергосистемы Украины

Германия перечислила более 160 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины для восстановления после атак РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Отмечается, что еще 3 миллиона евро было направлено Федеральным министерством экономики и энергетики ФРГ через германский банк развития KfW.

Международная помощь

Всего в декабре в Фонд поддержки энергетики Украины поступило около 245 миллионов евро международной помощи.

Как отметил Колесник, Фонд поддержки энергетики Украины, который управляется Секретариатом Энергетического Сообщества, является одним из самых эффективных инструментов помощи украинскому топливно-энергетическому сектору. Его средства направляются на закупку оборудования для энергокомпаний и восстановление объектов после атак врага.

"Минэнерго максимально активно и эффективно взаимодействует с нашими международными партнерами по этому направлению. Только в течение декабря во время ряда международных встреч высокого уровня мы получили заверения от партнеров в системной поддержке. Ведь интенсивность международной помощи сейчас должна быть сопоставимой с интенсивностью атак врага. Поступление необходимого оборудования должно соответствовать темпам вражеских атак", – подчеркнул заместитель министра.

Энергетики также получают и международную гуманитарную помощь оборудованием из 38 стран. С начала полномасштабного вторжения для нужд энергетического сектора в Украину поступило 1995 гуманитарных грузов общим весом почти 26 000 тонн.