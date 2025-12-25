Німеччина передала понад €160 млн на відновлення енергосистеми України

Німеччина переказала понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики України для відновлення після атак РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

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Зазначається, ще 3 мільйони євро було спрямовано Федеральним міністерством економіки та енергетики ФРН через німецький банк розвитку KfW.

Міжнародна допомога

Загалом у грудні до Фонду підтримки енергетики України надійшло близько 245 мільйонів євро міжнародної допомоги.

Як зазначив Колісник, Фонд підтримки енергетики України, який керується Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, є одним з найефективніших інструментів допомоги українському паливно-енергетичному сектору. Його кошти спрямовуються на закупівлю обладнання для енергокомпаній та відновлення об’єктів після атак ворога.

"Міненерго максимально активно і ефективно взаємодіє з нашими міжнародними партнерами за цим напрямком. Тільки протягом грудня під час низки міжнародних зустрічей високого рівня ми отримали запевнення від партнерів у системній підтримці. Адже інтенсивність міжнародної допомоги зараз має бути співставною з інтенсивністю атак ворога. Надходження необхідного обладнання повинно відповідати темпам ворожих атак", – наголосив заступник міністра.

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Енергетики також отримують і міжнародну гуманітарну допомогу обладнанням з 38 країн. З початку повномасштабного вторгнення для потреб енергетичного сектору до України надійшло 1995 гуманітарних вантажів загальною вагою майже 26 000 тонн.