Кабмін спростив передачу енергообладнання для стабілізації електропостачання, - Свириденко

Кабінет Міністрів спростив передачу енергетичного обладнання для стабілізації електропостачання під час війни.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Свириденко, це рішення дозволить операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів.

"Трансформатори, кабелі та інше обладнання, яке зараз простоює на балансі державних підприємств, може бути використане для швидкого відновлення світла після обстрілів. В умовах постійних атак ці ресурси мають працювати там, де вони потрібні негайно", - пояснила глава уряду.

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Міненерго координуватиме облік такого обладнання та визначення потреб енергосистеми.

Після цього обладнання оперативно передаватимуть операторам електромереж для роботи на місцях.

Строки

Новий порядок діятиме на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

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