РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8928 посетителей онлайн
Новости Поддержка энергетики Украины
267 2

Кабмин упростил передачу энергооборудования для стабилизации электроснабжения, - Свириденко

Передачу оборудования для энергетики упростили

Кабинет Министров упростил передачу энергетического оборудования для стабилизации электроснабжения во время войны.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам Свириденко, это решение позволит операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без аукционов.

"Трансформаторы, кабели и другое оборудование, которое сейчас простаивает на балансе государственных предприятий, может быть использовано для быстрого восстановления света после обстрелов. В условиях постоянных атак эти ресурсы должны работать там, где они нужны немедленно", - пояснила глава правительства.

Читайте: Свириденко о ночной атаке: Враг применил 600 дронов и десятки ракет, больше всего пострадала энергетика западных областей

Минэнерго будет координировать учет такого оборудования и определение потребностей энергосистемы.

После этого оборудование будет оперативно передаваться операторам электросетей для работы на местах.

Сроки

Новый порядок будет действовать на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

Читайте: Эстония выделит 2 млн евро на поддержку энергетики Украины

Автор: 

Кабмин (14176) энергетика (2937) Свириденко Юлия (330)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це повинні було зробити три роки тому ще..
показать весь комментарий
23.12.2025 16:02 Ответить
Ого! Не пройшло і півдесятка років...
А коли ще тендери проводити як не у війну?

Це ніби пожежникам воду продавати через аукціон...
показать весь комментарий
23.12.2025 16:13 Ответить
 
 