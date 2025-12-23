Кабмин упростил передачу энергооборудования для стабилизации электроснабжения, - Свириденко

Кабинет Министров упростил передачу энергетического оборудования для стабилизации электроснабжения во время войны.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам Свириденко, это решение позволит операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без аукционов.

"Трансформаторы, кабели и другое оборудование, которое сейчас простаивает на балансе государственных предприятий, может быть использовано для быстрого восстановления света после обстрелов. В условиях постоянных атак эти ресурсы должны работать там, где они нужны немедленно", - пояснила глава правительства.

Минэнерго будет координировать учет такого оборудования и определение потребностей энергосистемы.

После этого оборудование будет оперативно передаваться операторам электросетей для работы на местах.

Сроки

Новый порядок будет действовать на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

