Ворог модернізує ударні дрони для атак на наднизьких висотах: ЗСУ змінюють систему протидії, - Сирський

Індустрія дронів

Ворог модернізує ударні дрони та змінює тактику їх застосування, атакуючи на наднизьких висотах. Україна своєю чергою посилює протидію "шахедам" та розвиває систему БпЛА-перехоплювачів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами наради, присвяченої питанням протидії ворожим "шахедам", інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог прагне "блекауту" для України

За його словами, російський агресор не змінює наміри захопити нашу територію та занурити наші мирні міста й села в "блекаути".

"Відтак перед нами стоїть чітке завдання - продовжувати боротьбу, захищати державу, знищувати противника. В тому числі - засоби повітряного нападу, якими рф щодня і щоночі завдає по території України масованих обстрілів. Реальні результати України у захисті та зміцненні військових позицій укріплюють ґрунт і для роботи дипломатії", - запевнив Сирський.

За його словами, боротьба з "шахедами" потребує комплексного підходу, застосування широкого переліку засобів ураження, а отже - синергії зусиль багатьох складових Сил оборони.

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Посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів

"Наше ключове завдання на даному етапі – посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів, збільшення кількості відповідних дронів, наземних станцій та РЛС, нарощення обсягів та якості підготовки екіпажів.

Цей проєкт реалізується вже тривалий час та має моє повне сприяння. У межах ешелонованої системи, на певній віддалі від великих міст, створюються рубежі перехоплення. Поступово зростає кількість застосувань БпЛА-перехоплювачів та їхня ефективність. Водночас наголосив на потребі інтенсифікувати цю роботу, прискорити закупівлю відповідного озброєння і техніки, посилити комплектування відповідних підрозділів", - додав головнокомандувач.

Також продовжується формування окремих дивізіонів безпілотних систем ППО.

"Створюємо штатні підрозділи БпЛА-перехоплювачів у складі полігонів (навчальних центрів). Для протидії "шахедам" паралельно залучаємо додаткові ресурси армійської авіації та малої авіації, залучаємо для цього підтримку міжнародних партнерів", - додава він.

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Ворог модернізує ударні дрони

Під час наради обговорили проблемні питання та шляхи їх вирішення.

"Противник користується погодними умовами, модернізує свої ударні дрони та змінює тактику їх застосування, атакуючи на наднизьких висотах. Відповідно, модернізуємо наші способи протидії та змінюємо систему заради необхідних результатів", - зазначив він.

Також зазначається, що під час наради Сирський заслухав доповідь командувача новостворених безпілотних систем Протиповітряної оборони, доповіді представників Повітряних Сил, Сил безпілотних систем, армійської авіації, ППО Командування Сухопутних військ, Сил логістики, інших органів військового управління.

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