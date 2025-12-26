Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали протидію "шахедам" та систему розподілу дронів

Індустрія дронів

У п'ятницю, 26 грудня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Обговорили низку питань, зокрема протидію російським ударам "шахедів", українську "Лінію дронів" та дипстрайки України.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Росіяни обходять українську ППО завдяки Білорусі

"Перш за все фіксуємо, що росіяни намагаються обходити наші захисні позиції перехоплювачів через територію сусідньої Білорусі. Це ризиковано для Білорусі. Ми бачимо кроки з "Орєшніком", тепер – з допомогою "шахедам". Шкода, що Білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних амбіцій", - заявив президент.

Він розповів, що за даними української розвідки, обладнання, що використовується в ударах проти України, у населених пунктах Білорусі поруч з кордоном розташовується в тому числі на житлових будинках.

"Фактично на дахах звичайних 5-поверхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити "шахеди" на обʼєкти в наших західних регіонах. Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися. Поінформуємо партнерів та будемо готувати спільні відповіді", - наголосив Зеленський.

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Постачання дронів у військо

"Друге: ми детально обговорили питання фінансування виробництва перехоплювачів і структуру постачання у війська. Є критика безпосередньо з підрозділів щодо розподілу дронів", - розповів президент.

Він зазначив, що доручив першому віцепремʼєр-міністру разом з міністром оборони України та командуванням наших Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів, щоб більше підрозділів могли бути забезпечені необхідною кількістю дронів.

Захист неба

Крім цього, на наступне засідання Ставки Зеленський доручив Генеральному штабу разом з Міністерством оборони України пропрацювати зміни до стратегії захисту неба і представити, що необхідно зробити додатково, щоб дати більше можливостей нашим підрозділам як у захисті інфраструктури, так і в захисті фронтових позицій.

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