Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали противодействие "шахедам" и систему распределения дронов

Индустрия дронов

зеленський

В пятницу, 26 декабря, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Обсудили ряд вопросов, в частности противодействие российским ударам "шахедов", украинскую "Линию дронов" и дипстрайки Украины.

Об этом глава государства сообщил в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне обходят украинскую ПВО благодаря Беларуси

"Прежде всего фиксируем, что россияне пытаются обходить наши защитные позиции перехватчиков через территорию соседней Беларуси. Это рискованно для Беларуси. Мы видим шаги с "Орешниковым", теперь – с помощью "шахедов". Жаль, что Беларусь сдает свой суверенитет в пользу российских агрессивных амбиций", - заявил президент.

Он рассказал, что по данным украинской разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах.

"Фактически на крышах обычных 5-этажек расположены антенны и другое оборудование, которое помогает наводить "шахедов" на объекты в наших западных регионах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить совместные ответы", - подчеркнул Зеленский.

Дополняется... 

Беларусь (8139) Зеленский Владимир (23130) ПВО (3325) дроны (5839) Ставка (172)
Топ комментарии
+3
Порожні розмови ні про що! Тебе ніхто серйозно вже не сприймає а цей тужиться гундосо.
26.12.2025 19:38 Ответить
26.12.2025 19:38 Ответить
+3
Просто довбограй
26.12.2025 19:52 Ответить
26.12.2025 19:52 Ответить
+3
Він зняв відповідальність за себе за мобілізацію, він зняв з себе відповідальність за відплату по москві, не цікавиться що там в мирнограді і гуляйполі..тоді нашо нам такий "президент" воно ні за що не відповідає.
26.12.2025 19:56 Ответить
26.12.2025 19:56 Ответить
Дрони ділили - а те шо в мирнограді вже кацапи і Гуляйполе під питанням - нікого не обходить?
26.12.2025 19:35 Ответить
26.12.2025 19:35 Ответить
нема слів....і навіть емоцій уже нема. Хочеться просто щасливого Різдва і їх по всім стовпам Києва
26.12.2025 19:35 Ответить
26.12.2025 19:35 Ответить
А за 4 роки ніхто не думав, що так трапиться? Чи думали :" саме розсосеться". В нас я так розумію тільки кацапи знають де критичні інфраструктури
26.12.2025 19:37 Ответить
26.12.2025 19:37 Ответить
Порожні розмови ні про що! Тебе ніхто серйозно вже не сприймає а цей тужиться гундосо.
26.12.2025 19:38 Ответить
26.12.2025 19:38 Ответить
А що тут обговорювати, "касир " банди сказала що 2/3 коштів на озброєння заплатили 'внутрішнім виробникам", за аналогією з міндічем, вкрали майже все.Тепер же, за аналогією з міндічем,де винуватий був Трамп ,в усьому винуватий лукашенко.Всьо, шоу закінчилося,розходимося, дякуємо що заплатили за квитки.
26.12.2025 19:43 Ответить
26.12.2025 19:43 Ответить
Зробіть відповідну відповідь, по об,єктам енергоструктур Белоруіі.
26.12.2025 19:44 Ответить
26.12.2025 19:44 Ответить
Чебурек на ставку не явився. Чебурек вже й в Україну не явиться
26.12.2025 19:47 Ответить
26.12.2025 19:47 Ответить
Ото проблема! Так нанеси масований ракетний удар по місцях запуску та виробництва тих БПЛА московитів! Ти ж не збрехав, коли казав, що до кінця року у нас буде 3 000 ракет, правда ж? От ними і розхерач усе на московії! Ти ж не брехло яксь, а цілий найвеличніший янєлох!
26.12.2025 19:50 Ответить
26.12.2025 19:50 Ответить
Просто довбограй
26.12.2025 19:52 Ответить
26.12.2025 19:52 Ответить
Він зняв відповідальність за себе за мобілізацію, він зняв з себе відповідальність за відплату по москві, не цікавиться що там в мирнограді і гуляйполі..тоді нашо нам такий "президент" воно ні за що не відповідає.
26.12.2025 19:56 Ответить
26.12.2025 19:56 Ответить
Так Білорусам треба "натякнути", черз кордон Україна-Росія запустити дрони, які потім перетнуть російсько-білоруський кордон, та уразять те обладнання на дахах, літачки на літовищах, та НПЗ, які постачають в Рашку.
І сказати, що це росіяни, або якісь невідоми дрони! А вести їх зі свого боку кордону!
26.12.2025 20:02 Ответить
26.12.2025 20:02 Ответить
ЗЕленський відноситься до категорії хитрожопих.Якщо може щось негативно вплинути на оточення його або безпосередньо на нього то він футболить,доручає,дає завдання.Дуже реагує на критику в свою адресу,на падіння рейтингу тому і звалює скажімо,мобілізацію на військових,розробку Закону про вибори в військовий час на Верховну Раду.По статусу Закони від президента в ВР розглядаються позачергово але багатьом вони можуть не сподобатись українцям,тому він перекидає на других.Потім "цар гарний,то бояри погані"
26.12.2025 20:16 Ответить
26.12.2025 20:16 Ответить
обсуждали где еще можно украсть
26.12.2025 20:17 Ответить
26.12.2025 20:17 Ответить
Шахеди стояти! Раз - два! Знову проїхався по вухах наріду. А грошики то вкрало його оточення. Міндіч не дасть збрехати.
26.12.2025 20:21 Ответить
26.12.2025 20:21 Ответить
Це точно, маячки- * уячки на території білорусії, а що шахеди летять 1000 км по території України, маячки заважають збивати? Чи те що б'ють вони в кінці польоту в 70-100 км в середину країни, теж антени на 5 поверхівках?
26.12.2025 20:25 Ответить
26.12.2025 20:25 Ответить
Це ж навіть не єврей а жид в тому числі дуже хитрий і підступний, він ніколи на себе не візьме відповідальність за провали у всьому що зараз є в Україні, провальна мобілізація при якій хапають вже абсолютно всіх людей і хворих і здорових свідчить про кінець і агонію зеленого чма і фіктивні вибори тобі не допоможуть.
26.12.2025 20:26 Ответить
26.12.2025 20:26 Ответить
...систему розподілу дронів...
Мільйонів п'ять точно наштампували,не знають кому впарити. Мабуть і ракети вже не знають куди запускать.
26.12.2025 20:31 Ответить
26.12.2025 20:31 Ответить
 
 