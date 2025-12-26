Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали противодействие "шахедам" и систему распределения дронов

Индустрия дронов

В пятницу, 26 декабря, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Обсудили ряд вопросов, в частности противодействие российским ударам "шахедов", украинскую "Линию дронов" и дипстрайки Украины.

Об этом глава государства сообщил в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне обходят украинскую ПВО благодаря Беларуси

"Прежде всего фиксируем, что россияне пытаются обходить наши защитные позиции перехватчиков через территорию соседней Беларуси. Это рискованно для Беларуси. Мы видим шаги с "Орешниковым", теперь – с помощью "шахедов". Жаль, что Беларусь сдает свой суверенитет в пользу российских агрессивных амбиций", - заявил президент.

Он рассказал, что по данным украинской разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах.

"Фактически на крышах обычных 5-этажек расположены антенны и другое оборудование, которое помогает наводить "шахедов" на объекты в наших западных регионах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить совместные ответы", - подчеркнул Зеленский.

Дополняется...