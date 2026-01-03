РУС
Россия атакавла Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Россия запустила очередную волну ударных дронов по территории Украины.

Вечером 2 января российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

  • БПЛА на востоке Днепропетровской области, мимо Павлограда на север, - сообщалось в 20:55.
  • БПЛА в Корюковском районе Черниговской области, вектор г. Чернигов, - сообщалось в 21:30.
  • Группа БПЛА в Черниговской области, мимо н.п.Березна на юг, - сообщалось в 21:41.
  • БПЛА из Днепропетровской области курсом на Харьковскую область (Лозовской район), - сообщалось в 21:59.
  • БПЛА на востоке Харьковской области, курс юго-западный, - сообщалось в 22:07.
  • БПЛА в Днепропетровской области, мимо Петропавловки, курс северо-западный, - сообщалось в 22:20.
  • Группа БПЛА в Черниговской области, мимо н.п. Козелец, курс на Киевскую область, - сообщалось в 22:22.
  • БПЛА в Бориспольском районе Киевской области, направление г. Бровары, - сообщалось в 22:28.
  • БПЛА в Харьковской области, мимо н.п.Шевченково курсом на юг, - сообщалось в 22:30.
  • БПЛА в Киевской области, мимо Броваров, курс юго-западный, - сообщалось в 22:41.

В ряде областей из-за угрозы ударных дронов объявлена воздушная тревога.

Враг атакует Николаев

  • БПЛА в Николаевской области, курс северо-западный, - сообщали ПС в 00:30.
  • БПЛА курс на г.Николаев с юга, - сообщалось в 00:33.
  • Новая группа БПЛА на Николаев, сообщалось в 00:47.
  • БПЛА из Херсона на Николаевщину, направление н.п.Новый Буг, - сообщалось в 01:22.
  • БПЛА курс на г.Николаев с юга, - сообщалось в 01:22.

Читайте также: Россия атаковала Украину 116 беспилотниками: ПВО сбила 86, атака продолжается

