Россия атакавла Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 2 января российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
- БПЛА на востоке Днепропетровской области, мимо Павлограда на север, - сообщалось в 20:55.
- БПЛА в Корюковском районе Черниговской области, вектор г. Чернигов, - сообщалось в 21:30.
- Группа БПЛА в Черниговской области, мимо н.п.Березна на юг, - сообщалось в 21:41.
- БПЛА из Днепропетровской области курсом на Харьковскую область (Лозовской район), - сообщалось в 21:59.
- БПЛА на востоке Харьковской области, курс юго-западный, - сообщалось в 22:07.
- БПЛА в Днепропетровской области, мимо Петропавловки, курс северо-западный, - сообщалось в 22:20.
- Группа БПЛА в Черниговской области, мимо н.п. Козелец, курс на Киевскую область, - сообщалось в 22:22.
- БПЛА в Бориспольском районе Киевской области, направление г. Бровары, - сообщалось в 22:28.
- БПЛА в Харьковской области, мимо н.п.Шевченково курсом на юг, - сообщалось в 22:30.
- БПЛА в Киевской области, мимо Броваров, курс юго-западный, - сообщалось в 22:41.
В ряде областей из-за угрозы ударных дронов объявлена воздушная тревога.
Враг атакует Николаев
- БПЛА в Николаевской области, курс северо-западный, - сообщали ПС в 00:30.
- БПЛА курс на г.Николаев с юга, - сообщалось в 00:33.
- Новая группа БПЛА на Николаев, сообщалось в 00:47.
- БПЛА из Херсона на Николаевщину, направление н.п.Новый Буг, - сообщалось в 01:22.
- БПЛА курс на г.Николаев с юга, - сообщалось в 01:22.
