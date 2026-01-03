Ворог масовано атакував "шахедами" критичну інфраструктуру Миколаївщини: є знеструмлення
Уночі 3 січня ворог здійснив масовану атаку з використанням БпЛА типу "Shahed-131/136" на критичну інфраструктуру Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Є знеструмлення
За даними ОВА, внаслідок атаки відбулось знеструмлення частини населених пунктів Миколаївського району. З ночі енергетики ведуть роботи з відновлення. Постраждалих немає.
Удар по Миколаївському району
Також зазначається, що вдень ворог атакував передмістя Миколаєва ударним дроном, попередньо - БпЛА типу "Молнія". Пошкоджено будівлю АЗС та два автомобілі. Постраждалих немає.
Також учора ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає.
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