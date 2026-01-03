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Новини Удари по енергетиці Обстріли Миколаївщини
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Ворог масовано атакував "шахедами" критичну інфраструктуру Миколаївщини: є знеструмлення

шахед над Миколаєвом

Уночі 3 січня ворог здійснив масовану атаку з використанням БпЛА типу "Shahed-131/136" на критичну інфраструктуру Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Є знеструмлення

За даними ОВА, внаслідок атаки відбулось знеструмлення частини населених пунктів Миколаївського району. З ночі енергетики ведуть роботи з відновлення. Постраждалих немає.

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Удар по Миколаївському району

Також зазначається, що вдень ворог атакував передмістя Миколаєва ударним дроном, попередньо - БпЛА типу "Молнія". Пошкоджено будівлю АЗС та два автомобілі. Постраждалих немає.

Також учора ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

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Миколаїв (1921) енергетика (3932) відключення світла (1725) Шахед (2334)
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