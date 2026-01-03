Враг массированно атаковал "шахедами" критическую инфраструктуру Николаевщины: есть отключение электроэнергии
Ночью 3 января враг осуществил массированную атаку с использованием БПЛА типа Shahed-131/136 на критическую инфраструктуру Николаевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Есть отключение электроэнергии
По данным ОВА, в результате атаки произошло отключение электроэнергии в части населенных пунктов Николаевского района. С ночи энергетики ведут работы по восстановлению. Пострадавших нет.
Удар по Николаевскому району
Также отмечается, что днем враг атаковал пригород Николаева ударным дроном, предварительно - БПЛА типа "Молния". Повреждены здание АЗС и два автомобиля. Пострадавших нет.
Также вчера враг атаковал FPV-дроном Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.
