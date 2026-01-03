Взрывы прогремели в Николаеве: город атакуют российские дроны
В ночь на субботу, 3 января, в Николаеве прогремели взрывы. Российские войска атакуют город "шахедами".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
Враг атакует дронами
БПЛА на Николаевщине, курс северо-западный, - сообщали ВС в 00:30.
БПЛА курс на г. Николаев с юга, - сообщалось в 00:33.
Новая группа БПЛА на Николаеве, - сообщалось в 00:47.
Взрывы в городе
Мэр города Сенкевич сообщил о взрыве в Николаеве.
Также о серии взрывов в городе сообщает "Суспільне".
