РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9502 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Николаев
655 0

Взрывы прогремели в Николаеве: город атакуют российские дроны

В Николаеве прогремели взрывы: враг атакует город ударными дронами

В ночь на субботу, 3 января, в Николаеве прогремели взрывы. Российские войска атакуют город "шахедами".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг атакует дронами

БПЛА на Николаевщине, курс северо-западный, - сообщали ВС в 00:30.

БПЛА курс на г. Николаев с юга, - сообщалось в 00:33.

Новая группа БПЛА на Николаеве, - сообщалось в 00:47.

Взрывы в городе

Мэр города Сенкевич сообщил о взрыве в Николаеве.

Также о серии взрывов в городе сообщает "Суспільне".

Читайте также: Враг атаковал "шахедами" Николаев: горела крыша многоэтажки (обновлено)

Автор: 

беспилотник (4701) взрыв (7006) Николаев (2230) атака (873)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 