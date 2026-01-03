Вибухи пролунали у Миколаєві: місто атакують російські дрони

У ніч на суботу, 3 січня, у Миколаєві пролунали вибухи. Російські війська атакують місто "шахедами".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог атакує дронами

БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний,- повідомляли ПС о 00:30.

БпЛА курс на м.Миколаїв з півдня,- повідомлялося о 00:33.

Нова група БпЛА на Миколаїв,- повідомлялося о 00:47.

Вибухи у місті

Мер міста Сєнкевич повідомив про вибух у Миколаєві.

Також про серію вибухів у місті повідомляє "Суспільне".

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