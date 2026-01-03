Вибухи пролунали у Миколаєві: місто атакують російські дрони
У ніч на суботу, 3 січня, у Миколаєві пролунали вибухи. Російські війська атакують місто "шахедами".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог атакує дронами
БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний,- повідомляли ПС о 00:30.
БпЛА курс на м.Миколаїв з півдня,- повідомлялося о 00:33.
Нова група БпЛА на Миколаїв,- повідомлялося о 00:47.
Вибухи у місті
Мер міста Сєнкевич повідомив про вибух у Миколаєві.
Також про серію вибухів у місті повідомляє "Суспільне".
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